김정은, 러대사관 찾아 마체고라 대사 추모

김정은, 러 대사관 찾아 마체고라 추모 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 10일 주북 러시아 대사관을 찾아 최근 별세한 알렉산드르 마체고라 대사를 추모했다고 조선중앙통신이 11일 보도했다. 2025.12.11

김정은 북한 국무위원장이 지난 10일 주북 러시아 대사관을 찾아 최근 별세한 알렉산드르 마체고라 대사의 영정에 꽃을 놓고 있다. 북한 조선중앙통신은 하루 뒤인 11일 김 위원장의 추모 소식을 전하면서 관련 사진을 공개했다.

