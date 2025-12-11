한화오션, 협력회사에도 동일한 비율의 성과급 지급한다

한화오션이 사내 협력사들에 대한 성과급을 한화오션 직원들에게 지급하는 성과급과 동일하게 맞추기로 했다.

한화오션은 이번 조치로 협력사 근로자 1만5000여명이 한화오션 직원들과 동일한 비율의 성과급을 받게 된다고 11일 밝혔다. 2024년에는 한화오션 직원들에게 기본급 150%수준의 성과급이 지급됐지만, 협력사들에는 절반 수준인 약 75%가 지급됐다.

한화오션 관계자는 “회사의 경영 성과를 원하청이 차별 없이 함께 공유하게 됐다”며 “조선업계에 새로운 상생 모델을 마련하게 됐다”고 밝혔다.

한화오션 측은 협력사의 내국인 근로자 고용이 확대되는 효과도 기대된다고 전망했다. 조선업계에서는 협력사들에게 지급되는 성과급 비율이 직영 근로자들에게 지급되는 비율보다 적어 내국인 숙련공 확보가 어려웠다. 이에 기본급을 기준으로 산정되는 성과급 특성상 장기 근속할수록 보상 이익이 커지므로 숙련 인력의 이탈을 방지하고 내국인 숙련공의 육성을 촉진하는 효과가 있다고 설명했다. 현재 한화오션을 포함해 대형 조선소 협력업체의 외국인 근로자는 전체의 20~30% 수준으로 1만명이 넘는다.

한화오션은 원하청 격차 및 갈등을 해소하기 위한 조치도 취하고 있다. 2022년 임금 인상과 원청과의 단체교섭 등을 요구하며 거제사업장 도크를 점거하고 파업한 하청지회를 상대로 제기했던 470억 원 규모의 손해배상청구 소송을 10월에 취하했다. 또 6월에는 거제·통영·고성 조선하청지회장이 고공농성을 하며 요구한 원청과의 상여금 격차 해소를 협력업체 교섭사와 협의해 수용했다.