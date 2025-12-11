포항시, 국제학교 설립 본격 추진 위한 연구용역 착수보고회

영국 크라이스트 칼리지 브레콘과 MOU 이후 후속 행정 절차 속도

국비 확보를 위한 타당성 조사·재정투자심사 대비 기초 조사 착수

경북 포항시가 영국 크라이스트 칼리지 브레콘(CCB)과의 양해각서 체결 이후 본격적인 국제학교 설립 행정절차 추진에 속도를 내고 있다.

시는 11일 시청 중회의실에서 ‘포항 외국교육기관 설립을 위한 타당성 분석 및 실행계획 수립 연구용역’ 착수보고회를 개최했다고 밝혔다.

포항시는 11일 시청 중회의실에서 ‘포항 외국교육기관 설립을 위한 타당성 분석 및 실행계획 수립 연구용역’ 착수보고회를 개최한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 보고회에는 포항시 관련 부서를 비롯해 대구경북경제자유구역청, 용역 시행사인 ㈜포항융합티앤아이 관계자들이 참석해 과업 수행계획과 향후 추진 방향에 대한 보고를 받고, 외국교육기관 설립을 위한 세부 검토사항을 중심으로 심도 있는 토론과 논의를 진행했다.

이번 연구용역은 향후 국비 확보를 위한 타당성 조사와 지방재정투자심사를 대비한 기초자료 마련을 목적으로 추진된다.

외국교육기관 설립에 따른 지역 여건과 교육 수요를 사전에 점검하고, 사업 초기 단계에서 필요한 법·제도적 과제 전반을 종합적으로 분석하는 데 중점을 둘 계획이다.

포항융합기술산업지구(펜타시티)에 추진되는 국제학교는 초·중·고 통합 기숙형 외국교육기관으로, 약 1500명 규모(외국인 70%·내국인 30%)로 설립될 예정이다.

시는 이번 국제학교 설립이 포항시의 미래 정주 여건과 글로벌 경쟁력에 직결되는 핵심 사업으로 보고 있다.

이에 따라 이번 용역을 통해 교육·경제·문화·정주환경 등 지역 전반에 미칠 파급효과를 분석하고, 학교와 지역사회가 상생할 수 있는 방안 마련에도 무게를 두고 있다.

한편 지난 11월 포항융합기술산업지구(펜타시티) 내 국제학교 설립 예정 부지를 방문했던 영국 CCB 학교 측은 최근 서신을 통해 포항 분교 개교에 대한 변함없는 신뢰를 드러내며 강력한 설립 추진 의지를 재확인했다.

시는 국제학교 설립 사업 추진에 더욱 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있다.

김정표 일자리경제국장은 “국제학교 설립은 지역사회의 미래를 바꿀 중차대한 과업”이라며 “속도감 있는 행정 절차 이행과 치밀한 계획 수립을 통해 세계적인 경쟁력을 갖춘 교육기관이 포항에 안정적으로 안착할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.