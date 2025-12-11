통일교 “국민께 깊이 사과”…정치중립·투명성·공공성 재정립

통일교가 국민을 향해 사과하고 신뢰 회복을 위한 혁신 의지를 밝혔다. 다만 최근 불거진 정치권 금품 수수 의혹과 관련된 윤영호 전 통일교 세계본부장의 혐의와 관련해선 “개인의 일탈”이라고 선을 그었다.

세계평화통일가정연합 한국협회의 송용천 협회장은 11일 공개한 영상에서 “국민여러분께 큰 실망과 우려를 끼친 점에 대해서 깊이 머리 숙여 사과드린다”고 말했다. 송 협회장은 “저희 교단은 조직 차원에서 정치 권력과 결탁하거나 특정 정당을 지원해 이익을 얻으려는 계획이나 의도를 가진 적이 없다”며 “가정연합이 진정 추구하는 바는 가정·사회·국가·인류의 화합이며 특정 정당을 지지하거나 배격하는 활동과는 무관하다”고 주장했다.

그는 이어 “그럼에도 이런 원칙이 실제 조직 운영에도 제대로 작동하도록 관리하지 못했다”며 “최근 법정 진술로 파문을 일으킨 윤영호 전 본부장의 행위는 개인의 독단적 일탈이었지만, 이를 감지하고 차단하지 못한 것은 조직의 관리 책임”이라고 말했다.

송 협회장은 그러면서 “이번 사태를 교훈으로 삼아 한국 사회와의 신뢰 회복과 공공성 회복을 교단 운영의 최우선 가치로 두겠다”며 △정치적 중립 확고 준수 △재정 투명성과 거버넌스 체계 확립 △공공성과 사회적 책임 최우선 가치화를 3대 혁신 과제로 제시했다.

통일교 금품수수 의혹과 관련한 수사가 시작된 후 협회장 명의의 대국민 사과가 나온 것은 이번이 처음이다.