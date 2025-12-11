‘쌍샘자연교회’ 찾은 김혜경 여사 “상생의 현장…우리 사회가 나아가야 할 방향”

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 11일 농촌 재건에 앞장서 마을 공동체를 이룬 충북 청주의 쌍샘자연교회를 찾아 “상생의 현장”이라며 “우리 사회가 나아가야 할 방향”이라고 말했다.

쌍샘자연교회는 2002년 청주 외곽지역에 자리를 잡고 20여년간 마을을 발전시키는 데 기여했다. 안귀령 대통령실 부대변인은 서면브리핑에서 “쌍샘자연교회는 2002년 농촌으로 이주한 뒤 기후위기에 각별한 관심을 갖고 사역을 확장해왔다”며 “주민들 누구나 교회 공간을 자유롭게 이용할 수 있도록 담장을 허물었다”고 설명했다.

김혜경 여사가 11일 충북 청주시 쌍샘자연교회를 찾아 생태·문화·돌봄 공동체를 일군 현장을 살펴보고 어린이들과 소통하고 있다. 대통령실 제공

김 여사는 교회를 방문해 생태·문화·돌봄 공동체를 일군 현장을 살펴보고 주민들과 소통했다. 김 여사는 주민들의 환영 인사에 “하나님 말씀을 생활 속에서 실천하시는 분들을 찾아왔다”고 화답했다고 안 부대변인이 전했다.

쌍샘자연교회가 자리 잡은 곳은 이전 당시 9가구만 남아 있던 농촌 마을이었으나 교회의 자연 친화적 공방과 카페 운영 등을 기반으로 현재는 60가구가 넘는 공동체로 성장했다고 한다.

김 여사는 이러한 변화에 대해 “교회가 마을을 품고, 마을이 교회를 성장시킨 상생의 현장”이라며 “담장을 허물고 마음을 나누며 마을 전체를 따뜻한 삶의 터전으로 일궈낸 것은 우리 사회가 나아가야 할 방향”이라고 평가했다.

김 여사는 예배당, 카페, 책방, 도서관 등을 둘러본 뒤 교회가 운영하는 방과후 학교에 일일 선생님으로 참여해 아이들과 시간을 보내기도 했다. 김 여사는 아이들과 그림을 그리며 “환경을 지키려는 아이들의 작은 관심과 실천이 미래를 바꾼다”고 격려했다.

김 여사는 방문을 마치며 “교인들과 주민들과 만나 나눈 마음들이 앞으로도 지속가능한 마을을 향한 발걸음에 힘이 되길 바란다”고 말했다.