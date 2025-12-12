김종국 "아내, 근육 좋아해…만져보고 뿌듯"

가수 김종국이 달달한 신혼을 자랑했다.

김종국은 11일 방송된 KBS 2TV 토크 예능물 '옥탑방의 문제아들'('옥문아')에서 게스트로 나온 코미디언 이경실과 대화 도중 부끄러워하며 이렇게 밝혔다.

이경실은 '좋은 배우자의 조건'으로 자기 몸 관리를 강조했다.

그러면서 최근 결혼한 김종국에게 "물어보고 싶다. 와이프가 놀라지 않아?"라고 물어봤다. 김종국이 평소 몸 관리를 너무 잘해 근육이 많은 걸 짚은 것이다.

이경실은 "어떤 날은 몸이 정말 성난 날이 있을 거 아니냐. 운동 많이 하고 온 날은"이라며 너스레를 떨었다.

그러면서 김종국에게 "아내가 네 근육을 좋아하냐"고 단도직입적으로 물어봤다.

김종국은 "'가짜냐' '진짜냐'고 물으며 만져본다. 뿌듯해하고 좋아한다"며 수줍어했다.

김종국은 지난 9월 비연예인과 결혼식을 올렸다. 신부의 정체에 대해 함구해 LA 출신 사업가, 유명 영어 강사 딸 등의 추측이 쏟아진 상태다. 이에 따라 그의 결혼식에 '극비 결혼'이라는 별칭이 붙었다.

사회를 맡은 MC 유재석 등 연예인들도 극히 일부만 초대 받았다. 하객은 양 측 50명씩 약 100명으로 알려졌다.스

<뉴시스>