전국 구름 많고 강원·경상 대체로 흐려…낮 최고 5~14도 [오늘날씨]

화목난로 앞에서 추위를 녹이는 시민. 뉴시스

금요일인 12일은 전국 대부분 지역에서 기온이 전날보다 크게 낮아져 춥겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -3.3도, 인천 -3.6도, 수원 -3.8도, 춘천 -2.8도, 강릉 0.6도, 청주 -1.8도, 대전 -3.1도, 전주 -2.7도, 광주 -0.8도, 제주 6.0도, 대구 0.2도, 부산 5.8도, 울산 3.3도, 창원 3.7도 등이다.

낮 최고기온은 서울 7도, 인천 5도, 수원 7도, 춘천 6도, 강릉 5도, 청주 8도, 대전 8도, 전주 10도, 광주 11도, 대구 8도, 부산 11도, 제주 14도로 예상된다.

전국에 구름이 많은 가운데 강원도와 경상권은 대체로 흐리겠고, 오전까지 강원 동해안·산지와 경북 동해안, 울산에는 비 또는 눈이 내리겠다. 부산에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리겠다.

예상 적설량은 강원 동해안·산지 1~3㎝, 울릉도·독도 1㎝ 안팎, 경북 북부 동해안 1㎝ 미만이다. 강수량은 강원 동해안·산지, 경북 동해안, 울산, 울릉도·독도에서 5㎜ 미만으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5~4.0m, 서해 0.5~3.5m, 남해 1.5~3.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.