샤이니 온유, ‘주사이모’ 의혹에 “피부 관리로 병원 방문”

코미디언 박나래가 불법 의료 서비스를 받았다는 의혹에 휘말린 가운데, 그룹 샤이니의 멤버 온유가 ‘주사이모’와의 친분설을 부인했다.

온유 소속사 그리핀엔터테인먼트는 11일 "온유는 2022년 4월 지인의 추천을 통해 ‘주사이모’ A씨가 근무하는 신사동 소재의 병원에 처음 방문하게 됐다"고 밝혔다.

소속사 그리핀은 "당시 병원의 규모 등을 고려할 때 현재 온라인 상에 불거지고 있는 의료 면허 논란에 대해서는 인지하기 어려웠다. 온유의 병원 방문은 피부 관리의 목적이었으며, 사인 CD는 진료에 대한 고마움에 대한 표현이었을 뿐"이라고 설명했다.

그러면서 "온유와 관련해 사실과 다른 이야기들이 무분별하게 확대 재생산되고 있는 것에 대해 깊은 유감을 표한다. 더 이상의 억측이 발생하지 않기를 바라며, 당사는 앞으로도 아티스트의 명예와 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

앞서 A씨는 국내 의사 면허를 소지하지 않고 의료 행위를 한 의혹 등을 받고 있다. A씨의 SNS에 온유에게 받은 친필 사인 CD가 올라와 있어 온유와의 친분설이 나왔다.

다른 일부 연예인들도 의도치 않게 A씨와 엮여 곤욕을 치렀다.

박나래가 고정 출연했던 MBC TV '나 혼자 산다' 측은 기존 방송에서 박나래와 작곡가 겸 싱어송라이터 정재형이 "오빠 링거 같이 예약해 주겠다"고 대화를 나눈 영상을 최근 비공개 처리했다.

그러자 정재형이 A씨와 아는 사이가 아니냐는 의혹이 일부에서 나왔다. 이에 정재형 측은 즉시 "주사이모와 친분 관계는 물론 일면식도 없다"고 진화에 나섰다. 실제 정재형은 일반 병원에서 링거를 맞은 것으로 알려져 이번 사건과 무관한 것으로 확인됐다.

이와 별개로 A씨가 자신의 SNS에 샤이니 키 반려견 사진을 올린 사실이 알려지면서, 두 사람의 친분에 대한 의문이 온라인에 제기되고 있다. 키 측은 현재까지 따로 입장을 내놓지 않고 있다.

최근 강남경찰서엔 국민신문고를 통해 마약류관리에 관한 법률 위반(향정) 등의 혐의로 A씨에 대한 고발이 접수됐다. 임현택 전 대한의사협회 회장은 A씨를 의료법 위반 혐의로 검찰에 고발했다.