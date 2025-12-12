“서울 밤 밝히는 K라면”…농심, ‘서울빛초롱축제’ 참가

농심은 내년 1월4일까지 서울 청계천과 우이천 일대에서 열리는 ‘2025 서울빛초롱축제’에 참가해 K라면의 글로벌 위상 홍보에 나선다고 12일 밝혔다.

2025 서울빛초롱축제. 농심 제공

농심은 청계천 장통교에서 삼일교 사이 전시공간에 ‘농심이 펼치는 꿈’을 주제로 작품을 전시한다. ‘너구리’ 등 농심의 인기 캐릭터들이 한데 어우러진 모습의 작품으로 관람객에게 즐거움을 선사할 예정이다.

특히 내년 신라면 출시 40주년을 앞두고, 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 협업한 5미터 높이의 대형 신라면 패키지 조형물을 특별 제작했다. 또 ‘인생을 울리는’ 신라면의 가치와 새로운 글로벌 슬로건 'Spicy Happiness In Noodles’를 시각적으로 연출, 관람객에게 한국을 대표하는 브랜드인 농심의 위상을 전달한다는 계획이다.

농심 관계자는 “국내외 관람객의 발길이 모이는 서울빛초롱축제에서 K라면의 글로벌 위상과 신라면의 새로운 글로벌 슬로건을 알릴 계획”이라며 “서울의 밤을 밝히는 이번 작품을 통해 연말연시 뜻깊은 경험이 되길 바란다”고 말했다.

한편 올해로 17회를 맞는 서울빛초롱축제는 ‘나의 빛, 우리의 꿈, 서울의 마법’을 주제로 개최된다. 지난해에는 약 328만명의 관람객 방문해 성황을 이뤘으며, 올해도 400점 이상의 조형물과 미디어아트로 관람객을 맞이할 예정이다.

농심은 지난 축제에서도 ‘라면 놀이동산’을 주제로 참가해 SNS에서 사진 촬영 명소로 큰 인기를 끌며 관람객이 뽑은 ‘가장 인상 깊은 조형물’ 2위에 선정되기도 했다.