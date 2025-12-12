“돈이 그렇게 없는 줄 몰랐지” 하원미, 추신수와 연애 시절 회상

전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 연애 시절 아르바이트로 데이트 비용을 모았던 경험을 밝혔다.

유튜브 채널 ‘하원미’ 영상 캡처

하원미는 10일 유튜브 채널 ‘하원미’에 공개된 ‘결국 그렇게 됐습니다’라는 제목의 영상에서 자신의 과거 이야기를 꺼냈다.

영상에서 하원미는 “아르바이트를 단 한 번도 안 해봤다. 아빠가 못하게 하셨다. 그래서 어렸을 때 용돈벌이로 자판기 관리를 했다. 그것도 어떻게 보면 사업이니, 지금 돌아보면 그 시절이 꽤 도움이 됐다”고 회상했다.

유튜브 채널 ‘하원미’ 영상 캡처

이어“자판기가 10원짜리 장사이지 않나. 당시 일반 커피가 150원, 고급 커피가 200원이었다. 티끌 모아 태산이라는 걸 어릴 때 알았다”며 “자신의 자판기 위치가 버스정류장 앞 명당이라 꽤 짭짤했다. 겨울에는 한 달 순수익이 200만원일 때도 있었다. 그 돈 모아서 미국에 있는 남편(추신수)을 만나러 갔다”고 덧붙였다.

하원미는 추신수가 신인 시절에는 경제적으로 넉너하지 않았다며 “처음 만났을 때는 그렇게 돈이 없는 줄 몰랐다. 처음에는 남편이 맛있는 것도 사주고 데이트도 열심히 하더라. 그런데 어느 순간 만나자고 하면 PC방이나 만화방에서 보자고 했다”며 “그 돈도 떨어지니까 자꾸 집으로 불러서, 마음이 식은 줄 알았다”고 털어놔 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘하원미’ 영상 캡처

결국 그는 데이트 비용이 부족했던 사실을 눈치챘다며 “그때부터 내가 시원하게 냈다”고 말했다. 제작진이 “추신수씨가 자존심 상하지는 않았냐”고 묻자 하원미는 “일부러 일을 시켰다. 남편 데리고 와서 자판기 청소하고, 돈 회수하고, 물 채우는 것도 같이 했다”고 말했다.

하원미와 추신수 부부는 2004년 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.