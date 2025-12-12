‘지하철 대란’ 면했다…서울교통공사 노사 극적 합의, 파업 철회

서울 지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사 노사 간 임금·단체협약(임단협) 협상이 파업 직전 극적 타결됐다. 우려했던 ‘지하철 교통대란’도 피하게 됐다.

공사와 제1노조인 민주노총 소속 서울교통공사노조는 12일 오전 6시쯤 임단협 합의서를 체결했다.

이양섭 서울교통공사통합노조 위원장(왼쪽)과 한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)이 12일 서울 성동구 서울교통공사 본사에서 임금·단체협약 합의서를 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 서울교통공사 제공

노사는 전날 오후 1시쯤 서울 성동구 본사에서 막판 본교섭을 개시했으나, 장시간 실무 교섭에도 이견이 좁혀지지 않자 노조는 이날 오전 3시 30분께 교섭 결렬을 선언하고 오전 5시 30분 첫차부터 총파업에 돌입한다고 밝혔다.

그러나 사측이 진전된 합의 제시안을 내놓으면서 노사는 오전 5시 35분께 다시 협상 테이블에 마주 앉았고, 합의에 도달했다. 이로써 파업 계획은 철회됐다.

노사는 주요 쟁점이던 인력 충원 관련, 정년퇴직 인원 충원과 더불어 결원인력 확대 채용으로 820명의 신규 채용을 조속히 실시하기로 합의했다. 임금 인상은 공공기관 지침인 3%대를 회복하기로 합의했다.

김태균 1노조 위원장은 기자들과 만나 “임금삭감 문제해결, 통상임금 정상화 추진, 혈액암 집단발병 관련 작업환경 개선을 내년부터 시작한다는 합의도 이뤄냈다”고 밝혔다.

1노조에 이어 2노조인 한국노총 서울교통공사통합노조와 3노조 올바른노조와도 각각 교섭이 잇달아 타결됐다.

오세훈 서울시장은 페이스북에 “긴 협상 과정 속에서도 시민의 일상을 최우선 가치로 두고, 인내를 갖고 끝까지 대화를 이어간 노사 양측의 노고에 깊이 감사드린다”고 밝혔다.