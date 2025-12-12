정부, 두달째 '경기 회복' 판단…"주요지표 월별 변동성 커"

"기저효과, 기상악화, 환율 상승 영향으로 물가 2.4% 올라"

정부가 내수 개선과 수출 호조를 중심으로 경기가 회복하고 있다는 판단을 유지했다.



기획재정부는 12일 발표한 '최근 경제동향'(그린북) 12월호에서 "최근 우리 경제는 소비 등 내수 개선, 반도체 중심 수출 호조 등으로 경기가 회복 흐름을 보이며 상반기 부진에서 벗어나는 모습"이라고 밝혔다. 지난달에 이어 두 달째 경기 회복 흐름을 언급하며 유사한 진단을 이어갔다.

다만 "장기간 연휴 등으로 생산·소비 등 주요 지표의 월별 변동성이 크게 나타나는 가운데 취약 부문 중심 고용 애로가 지속되고 있다"며 "건설투자 회복 속도, 미국 관세 부과 영향 등 불확실성이 상존한다"고 덧붙였다.



지난 10월 산업생산은 전월 반도체가 큰 폭 증가한 데 따른 기저효과, 추석 연휴 등 영향으로 전달보다 2.5% 감소했다. 5년 8개월 만에 최대폭 줄었다.



반도체(-26.5%), 전자부품(-9.0%), 1차금속(-3.2%) 등에서 감소 폭이 컸다.



서비스업 생산도 전월 대비 0.6% 줄었다.



보건·복지(1.7%), 예술·스포츠·여가(9.4%), 숙박·음식점(1.9%) 등 증가했으나 도소매(-3.3%), 사업지원(-2.3%), 협회·수리·기타 개인서비스업(-5.2%) 등에서 감소했다.



상품 소비는 늘었다.

소매판매는 준내구재(5.1%)와 비내구재(7.0%)를 중심으로 전월보다 3.5% 증가했다.



정부는 11월 소매판매에 양호한 소비자심리지수, 방한 중국인 관광객 증가 등이 긍정 요인으로 작용할 것으로 내다봤다.



지난달 소비자 심리지수는 112.4로 전월보다 2.6포인트(p) 상승했다. 2017년 11월 이후 8년 만에 가장 높은 수준이다.



지난달 방한 중국인 관광객 수는 작년 동월보다 26.8% 증가했다.

카드 국내 승인액도 6.6% 증가했으나 할인점(-14.5%)에서는 감소했다.



정부는 11월 소매판매에 승용차 내수 판매량(-4.4%), 할인점 카드 승인액 감소는 부정 요인일 것으로 전망했다.



작년 같은 달보다 2.4% 상승한 소비자 물가지수와 관련, 작년 기저 영향과 기상악화·환율상승 등에 따른 농·축·수산물, 석유류 가격 상승 등이 영향을 미쳤다는 게 정부 분석이다.



기재부 관계자는 "전체적인 지수 자체가 올라가는 상황은 아니지만 농산물·석유류 가격 상승세가 크게 나타나 국민이 생활물가 부담을 느낄 수 있다"며 "환율 상승도 물가에 부담으로 작용하고 있어 물가 대응을 강화하려고 한다"고 말했다.



기재부는 전날 업무보고에서 물가 관리체계를 강화하기 위해서 각 부처 차관급을 '물가 안정책임관'으로 임명해서 소관 품목을 관리하고 공공요금·수수료 관리 체계를 보완하겠다고 밝혔다.



글로벌 경제와 관련해서는, 주요국 관세 부과에 따른 통상 환경 악화 등으로 국제금융시장 변동성 지속, 교역·성장 둔화 우려가 있다고 설명했다.



그러면서 향후 성장 모멘텀 확산을 위해 내년도 예산이 내년 초부터 신속히 집행될 수 있도록 사전 절차를 철저히 준비하는 등 내수 활성화 노력을 강화하겠다고 강조했다.

