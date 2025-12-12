北 전원회의서 대미·대남 메시지 언급 없어…당규약 손질 예고

북한이 연말 노동당 전원회의를 3일 만에 다소 빠르게 종료한 가운데, 대남·대미 메시지 등 대외 전략은 언급되지 않아 그 배경이 주목된다. 내년 당대회에서 당규약 손질을 예고함에 따라 ‘적대적 두 국가론’ 등의 명문화 여부가 계속해서 관심을 끈다.

북한이 2026년 초 열릴 노동당 9차 대회를 준비하기 위한 조선노동당 중앙위원회 제8기 제13차 전원회의 확대회의를 지난 9일부터 11일까지 진행하고 폐막했다고 조선중앙통신이 12일 보도했다. 김정은 국무위원장은 회의 의제에 대한 ''강령적인 결론''을 내렸으며, 2025년 당 및 국가정책 집행 현황을 평가하고 주요 성과를 개괄했다고 통신은 전했다. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

12일 노동신문에 따르면 지난 9∼11일 사흘 일정으로 진행된 노동당 중앙위원회 제8기 제13차 전원회의 확대회의에서는 △올해 정책 집행 정형 △당중앙검사위원회 사업 △제9차 당대회 준비 △2025년 예산 집행 및 2026년도 예산안 △조직문제 등 5개 의정이 승인됐다. 전원회의는 한 해 성과를 결산하고, 다음 해 당대회를 준비하는 성격을 갖는다.

김정은 북한 국무위원장은 올해 결산으로 “가속화된 전진속도, 배가된 자생력으로 마지막 계선을 신심 있게 돌파한 해”라고 평하고, 5개년 국가경제발전계획이 완수됐다고 주장했다. 지방발전정책 대상의 착공·완공을 성과로 내세우며 “인민들의 이상과 복리 실현에서 자부할 만한 결과”라고 강조하면서 인민경제 부문의 현대화와 기술 하부구조 보강이 ‘결속 단계’에 들어섰다고 자평했다.

‘군 현대화’와 관련된 성과도 자찬했다. 신문은 김 위원장이 “당의 현대화 방침에 따라 국가방위력 전반에서 의미 있는 성과가 이룩됐다”며 “전 지구적인 지정학적 및 기술적 변화 속에서도 나라의 안전과 방위보장, 이익수호를 위해 많은 문제들이 효과적으로 해결되었으며 정확한 발전방향으로 나가고 있다”고 한 내용을 전했다. 북한이 견지해 온 핵·미사일 등 국방력 증강 방향에 대해 세계 지정학 판도 변화를 명분 삼아 당위성을 재확인한 것으로 풀이된다.

러시아에 북한군을 파견한 것에 대해서는 “지난 근 1년간 우리 군대의 여러 병종부대들이 해외군사작전에 출병해 이룩한 혁혁한 전과는 백전필승의 군대, 국제적 정의의 진정한 수호자로 우리 군대와 국가의 명성을 만방에 시위했다”고 평가했다.

이번 회의에서 2026년도 국가예산안을 최고인민회의 제출용으로 확정하고, 당 중앙위원 1명과 후보위원 5명을 소환하는 등 조직 개편도 단행했다. 인사 내용은 구체적으로 공개되지 않았다.

신문을 통해 공개된 회의 내용에서 미국·한국 등 주변국 관련 메시지, 북중러 관계, 국제정세 평가 등 대외 전략과 관련된 문구가 포함되지 않은 점은 눈길을 끈다. 북한이 대외 관여보다 내치·조직 정비에 정책 역량을 집중하고 있거나, 회의에서 대외 전략이 논의됐더라도 보도 상에서 의도적으로 배제했을 가능성이 있다.

양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “당규약 개정을 예고한 것은 통일관련 조항을 완전히 삭제하고, 적대적 2국가 관계를 신설하는 안 등이 예상된다”며 “북한 내 정치상황을 감안하면 9차 당대회는 내년 2월 중 열릴 가능성이 커 보인다”고 전망했다.