“박봄아, 조롱은 나처럼 해야지”…송백경, YG·양현석 저격

입력 : 2025-12-12 11:13:21
수정 : 2025-12-12 12:11:27
최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
그룹 원타임 출신 송백경이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 YG엔터테인먼트와 양현석 총괄 프로듀서에 대한 불만을 공개적으로 드러냈다.

 

송백경은 12일 자신의 SNS에 “SM엔터테인먼트는 아티스트 정산, 노예계약, 정신적으로 몰린 아티스트 자살 이슈, 사측과 틀어진 아티스트는 담가버리는 등 처우 문제가 심각할 텐데, YG랑은 달리 사제지간 우애는 끈끈했나보다”는 내용의 글을 올렸다

그룹 원타임 출신 가수 송백경. 송백경 인스타그램 캡처

이어 “SM 출신 가수들은 시간이 지나도 늘 이수만 대선배님께 ‘선생님’ 호칭을 붙인다. 참 보기 훈훈하다”면서 “나는 ‘수.우.미.양가’라고 부른다”라고 덧붙였다. 이는 양현석을 우회적으로 겨냥한 듯 보이는 대목이다.

 

또한 송백경은 최근 ‘양현석 고소 해프닝’으로 주목받은 박봄을 언급, “박봄아, 조롱을 할 거면 점잖게 오빠처럼 해야지. ‘64272e조 물어내’가 뭐냐”면서 “무슨 말인지 모르겠지만 아무튼 못 받은 돈이 있으면 차분하게 계산해서 다시 청구하라”고 말했다.

 

이어 “원타임 5집까지 마친 내게 무가당 계약금 500만원? ××, 5000만원 줘도 할까 말까다. 이 회사 ‘소굴’이구나 싶어 안 한다고 한 적 있다”라고 과거 정산 관련 문제를 폭로했다.

 

아울러 송백경은 “아직도 망원동 ‘수우미양가’네 녹봉 먹고 인연 맺고 있는 ××, 혹시 내 인스타그램 친구 중에 남아 있으면 먼저 끊어라. 이미 관련된 애들 다 차단했다”고 말했다. 그는 “어영부영 무반응으로 넘어가겠지만, 지금의 나는 너희가 막 대하던 그 송백경이 아니다. ×같이 대하면 나도 더 ×같이 할 수 있다”며 분노를 표출했다,

 

송백경은 1998년 원타임으로 데뷔해 초창기 YG를 대표하는 멤버로 활약했다. 이후 그는 2019년 KBS 성우 공채에 합격해 성우로 전향했으며, 현재는 사업가로 활동 중이다.

최승우 기자

