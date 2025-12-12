“3000명이 만든 영화, 생성형 AI 1초도 없다”…‘아바타’ 제임스 카메론의 선택

영화 ‘아바타: 불과 재’(17일 개봉, 이하 ‘불과 재’) 공개를 앞두고 한국 언론과 화상으로 만난 제임스 카메론 감독은 인터뷰 내내 ‘가족’, ‘독창성’이라는 키워드를 거듭 강조했다. 2009년 ‘아바타’로 세계적 신드롬을 일으킨 그는, 20년에 가까운 세월을 이 시리즈에 몰두해 왔다.

사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

카메론 감독은 ‘아바타’ 시리즈와 함께한 세월을 “배우, 스태프들과 함께 일군 긴 여정”이라고 표현했다. 20여년간 축적된 기술적 진보는 그의 상상력에 실질적 자유를 부여했다. 그는 “이제는 어떤 장면을 상상해 대본에 써도 높은 퀄리티로 구현할 수 있다”며 “판도라는 거대하면서도 디테일이 살아 있는 세계라, 어떤 이야기든 담아낼 수 있는 도화지”라고 설명했다.

그는 다섯 아이의 아버지이자 대가족에서 성장한 경험을 바탕으로 이번 영화의 중심을 ‘가족’에 두었다고 설명했다. ‘불과 재’는 전편에서 장남 ‘네테이얌’을 잃은 뒤 깊은 슬픔에 잠긴 ‘제이크’, ‘네이티리’ 부부와 가족이 상실과 충격을 어떻게 이겨내는지를 그린다. 이들은 외부의 적과 싸우는 동시에 자신의 내면과도 맞서야 한다.

카메론 감독은 “반항심을 가득한 10대를 이제는 아버지의 입장에서 바라보게 됐다”며 “세계 어떤 문화권에서도 공감할 수 있는 이야기”라고 말했다.

그는 ‘불과 재’가 단순한 세계 확장이 아니라 “인간적인 이야기, 마음의 이야기”라고 말했다. 그는 “‘불과 재’가 아바타 시리즈 세 편 중 가장 감정적인 영화라는 평가가 있는데, 그게 바로 목표였다”고 덧붙였다.

‘불과 재’의 제작 규모는 압도적이다. 3000명 넘는 스태프가 4년 이상을 이 영화에 쏟아부었고, 3500개의 VFX 장면이 담겼다. 꿈같은 세계로 관객을 안내하기 위한 거대한 작업이었다.

이번 영화에는 판도라의 새로운 풍경은 물론, 불의 잔재 속에서 살아가는 ‘재의 부족’ 망콴과 판도라 상공을 누비는 ‘바람상인’을 비롯한 새로운 부족과 크리처들이 등장한다. 우나 채플린이 연기한 망콴족의 여족장 ‘바랑’은 예고편 등장만으로도 압도적이며 매혹적이라는 평가를 받으며 기대감을 높이고 있다.

AVATAR: FIRE AND ASH - (Pictured) James Cameron. Photo by John Russo. © 2025 John Russo. All Rights Reserved.

재의 부족은 카메론 감독이 과거 내셔널지오그래픽과 함께 파푸아뉴기니의 화산 폭발 지역을 탐험했던 경험에서 모티브를 얻었다. 그는 “불은 단순한 원소가 아니라 혐오, 증오, 폭력, 트라우마를 상징한다”며 “어린 시절 트라우마를 가진 바랑이 힘을 숭배하는 컬트를 만들고, 그 부족의 문화는 타인을 두렵게 만드는 의식과 관습으로 채워져 있다”고 설명했다.

바람상인들은 실크로드 상인을 모티브로 한 유랑 부족이다. 판도라 상공을 항해하며 행성 곳곳의 물품과 정보를 교류한다. 카메론 감독은 “판도라에는 엄청나게 방대하고 지속적인 세계관이 있는데, 영화에서는 그 일부를 살짝 들여다보는 듯한 느낌을 주고 싶다”며 “앞뒤로 이어지는 거대한 흐름이 있지만, 그중 잠시 스쳐 지나가는 순간만 보여주는 게 목표”라고 말했다.

Varang (Oona Chaplin) in 20th Century Studios' AVATAR: FIRE AND ASH. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

그는 할리우드 전반에 인공지능(AI) 기술이 빠르게 침투하는 상황에 대해 단호한 우려를 공표해온 감독. 이미 여러 인터뷰에서 “‘불과 재’에는 생성형 AI를 단 1초도 사용하지 않았다”고 밝힌 바 있다.

이날 간담회에서도 “‘아바타’의 화면이 꿈결 같은 실사 영화처럼 보이고, 캐릭터가 실존 인물같이 느껴지는 건 배우들의 실제 연기에 기반을 두기 때문”이라며 “그 섬세함과 구체성은 배우의 해석과 실제 연기 의해 만들어지며, 절대 생성형 AI가 대체할 수 없다”고 강조했다.

(L-R) Neytiri (Zoe Saldaña) and Jake Sully (Sam Worthington) in 20th Century Studios' AVATAR: FIRE AND ASH. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

그는 “생성형 AI가 배우를 대체해서는 안 된다”고 재차 강조했다. “생성형 AI는 인간이 만든 것을 모아 학습할 뿐인데, 이건 모든 것일 수 있는 동시에 아무것도 아닌 ‘무(無)’라고 생각합니다. 그렇게 만들어진 결과물에는 독창성도 일관성도 없습니다. 그건 제가 추구하는 퀄리티와 거리가 멉니다. 그래서 독창성, 유니크(unique)라는 말을 강조하는 것입니다.”

다만 영화 제작 현장에서 AI의 긍정적 활용 가능성은 인정했다. 그는 “VFX 비용은 계속 오르고, 극장 수익은 줄고 있다”며 “이대로라면 판타지적 요소와 풍부한 상상력이 담긴 영화, SF 영화 등은 멸종할지 모른다”고 설명했다. 이어 “AI를 VFX 워크 플로 안에서 ‘조수’로 활용해 가장 힘들고 세세한 작업을 돕게 한다면 비용을 줄일 수 있다”고 말했다.

그는 ‘불과 재’를 ‘완결형 영화’라고 소개했다. “해소되지 않은 지점에서 끝나는 것도, 클리프 행어로 끝나는 것도 아닙니다. 아픔과 도전을 모두 드러내며 이야기가 완결됩니다. 이 영화를 마음껏 즐겨주세요!”