A1미디어그룹, ‘2025 대한민국 디지털 광고 대상’ 3관왕 달성…애드테크 경쟁력 확인

마케팅 테크·검색광고 퍼포먼스 등 주요 부문 석권

A1미디어그룹 산하 A1퍼포먼스팩토리가 한국디지털광고협회가 주최한 ‘2025 대한민국 디지털 광고 대상’에서 3관왕을 달성하며 디지털 마케팅 분야에서의 성과를 인정받았다.

A1미디어그룹은 이번 시상식에서 마케팅 테크 부문 대상, 검색광고 퍼포먼스 부문(소형) 대상, 우수상을 수상했다. 이는 광고 솔루션과 캠페인 성과가 업계에서 평가받은 결과다.

마케팅 테크 부문 대상을 수상한 싱글원(SingleONE)은 메타, 틱톡, 구글 등 글로벌 빅테크 매체와 데이터를 연동해 트래픽을 매출 전환으로 연결하는 커머스 광고 솔루션으로 평가받았다.

싱글원은 2024년 1월부터 본격적인 서비스를 시작해 글로벌 이커머스 플랫폼 큐텐재팬(Qoo10 Japan) 내 600여 개 국내외 브랜드사가 광고 성과 개선을 위해 활용하는 솔루션으로 자리 잡았다. A1미디어그룹은 큐텐재팬의 모기업 이베이의 기업형 벤처캐피털(CVC)인 이베이 벤처스로부터 2025년 8월 투자를 유치하기도 했다.

검색광고 퍼포먼스(소형) 부문 대상은 홈앤쇼핑 캠페인으로, 클릭에서 전환으로 ROAS 회복을 이끈 전략적 운영이 높은 평가를 받았다. 단순 트래픽 증대를 넘어 전환율 향상을 통해 광고 투자 수익률을 높인 점이 주목받았다. 우수상은 SSG닷컴 캠페인으로, 숨은 검색 의도 발굴을 통한 GMV 성장에 기여한 데이터 기반 접근법이 인정받았다.

정재우 대표는 “이번 수상은 기술 혁신과 데이터 기반 전략으로 고객의 비즈니스 성장을 돕는 A1의 역량이 인정받은 결과”라며 “한국과 일본 시장을 넘어 차별화된 글로벌 디지털 마케팅 솔루션을 지속적으로 제공하겠다”고 밝혔다.