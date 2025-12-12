AB6IX ‘STUPID’, 음원 차트서 역주행 중 ‘눈길’

그룹 에이비식스(AB6IX)의 ‘스투핏(STUPID)’이 음원차트에서 역주행을 시작하며 대중들의 주목을 받고 있다.

12일 소속사 브랜뉴뮤직에 따르면 ‘스투핏은’ 지난 8월 25일에 발매한 에이비식스의 10번째 EP ‘업사이드 다운(UPSIDE DOWN)’의 타이틀 곡이다.

외면받은 상처 속에서 피어나는 내면의 외침을 경쾌한 록 사운드로 풀어낸 팝 댄스 노래다.

해당 노래가 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 3세대 아이돌 노래 특유의 감성이 돋보이는 곡으로 대중들의 입소문을 타며 긍정적인 반응을 보이고 있다.

국내 최대 음원 플랫폼인 멜론 라이징 31 차트 진입과 더불어 유튜브 뮤직 일간 뮤직비디오 차트에 진입하는 등 역주행을 하고 있다.

브랜뉴뮤직은 “리스너들의 성원에 힘입어 ‘스투핏’을 시작으로 에이비식스의 숨겨진 명곡들을 널리 알리기 위해 다양한 콘텐츠들을 공개할 예정”이라고 밝혔다.

한편, 에이비식스는 드라마, 예능, 유튜브 등 다양한 콘텐츠들에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

최근 YKA FESTA 2025 시상식에서 한류 아이돌 부문 상을 수상했다.