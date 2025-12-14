강원도, 심뇌혈관질환예방관리사업 워크숍 개최

강원도는 도 심뇌혈관질환예방관리사업지원단 및 강원권역심뇌혈관질환센터와 함께 강릉 탑스텐호텔에서 시군 및 유관기관 실무자 등 60여명이 참석한 가운데 ‘2025년 심뇌혈관질환예방관리사업 워크숍’을 개최했다고 14일 밝혔다.

강원도청 전경. 강원도 제공

이번 워크숍에서는 도내 18개 시군이 추진한 심뇌혈관질환예방관리사업 실적을 종합 평가, 2040세대와 직장인을 대상으로 예방 사업을 적극 추진한 개인과 기관(단체)을 선정해 강원도지사 표창(5점)과 사업지원단장상(6점)을 각각 수여했다.

또 환자 중심 상담관리 프로그램 운영, 심근경색·뇌졸중 주요 증상 인지율 향상 교육 홍보 등 우수사례 발표가 이어졌다. ‘겨울철 심뇌혈관질환자의 건강관리’를 주제로 한 특별강연을 통해 실무자의 전문성과 대응 역량을 한층 강화하는 시간도 마련됐다.

박명옥 도 보건식품안전과장은 “도민의 건강한 삶을 위해 현장에서 최선을 다해 주신 실무자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “심뇌혈관질환에 대한 도민 인식을 높이고 지역사회 중심의 예방·관리사업이 활성화될 수 있도록 도에서도 지속적으로 지원하겠다”고 강조했다.