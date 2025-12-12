“토닥 토닥”, “힘내세요”… 만리재로 가로수 뜨개옷이 건네는 인사 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
“봄을 기다리며”, “이 또한 지나가리라”, “토닥 토닥”.
잎을 다 떨군 한겨울 거리의 가로수가 뜨개옷을 입었다. 이곳은 서울 마포구 만리재로 한 도로변.
공덕동 주민자치위원회가 살기 좋은 마을 만들기 사업의 일환으로 가로수 뜨개옷을 만들어 거리를 단장했다. 주민들이 참여해 만든 뜨개옷엔 이곳을 지나는 시민들의 마음을 따스하게 해 줄 만한 문구가 같이 담겼다.
알록달록 형형색색의 뜨개옷이 “힘내세요”, “좌절 금지”, “괜찮아!”, “건강하세요”라고 행인들에게 말을 건넨다. 겨울바람이 차가워 한껏 움츠린 채 거리를 지나던 시민들이 노랗고 빨갛고 파란 옷들을 입은 가로수에 미소를 짓는다.
“여기 주민센터에서 만들었어요. 제가 좋은 글을 쓰고 있는데 내년엔 꼭 참여해 보고 싶어요. 제 글이 거리에 걸린다고 상상만 해도 기분이 좋아집니다.” 뜨개옷은 누가 만들었는지 물어보는 기자에게 한 주민이 기분 좋은 표정으로 답한다.
혹시 이곳을 지날 일이 있으면 찬찬히 살피며 걸어가자. 저절로 미소가 지어질 듯.