사과 vs 배 싸움…내란 ‘사과’ 요구한 조국혁신당에 ‘배’로 갚은 국민의힘

국민의힘과 조국혁신당이 과일 답례품을 주고받으며 신경전을 벌이고 있다. 조국혁신당이 국민의힘에 계엄 사태에 대한 사과를 요구하며 ‘사과 상자’를 보내자, 국민의힘은 입시 비리, 성 비위 절연을 촉구하는 ‘배 상자’를 보내 맞대응했다.
국민의힘 사무처 노동조합은 12일 보도자료를 통해 “30억 아크로 리츠카운티 방배? 토지공개념 주장 중단, 입시 비리 내로남불, 성 비위 절연 촉구의 의미와 함께 ‘2배 이상의 속도를 내라’는 뜻으로 조국혁신당에 배를 발송했다”고 밝혔다.
이는 혁신당 조국 대표가 강남의 고가 아파트를 소유하고 있으면서 ‘토지공개념’을 언급한 데 대한 비난으로 풀이된다.
검찰이 전날 혁신당 내 성 비위 의혹 가해자로 지목된 김보협 전 수석대변인을 강제추행 혐의로 불구속 기소한 가운데, 당의 후속 대응을 분발하라는 정치적 메시지도 담은 것으로 보인다.
앞서 혁신당은 지난 9일 조 대표 취임 예방에 대한 감사의 뜻으로 더불어민주당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 5개 정당에 답례품으로 ‘떡’을 전달했다.
그러나 국민의힘에는 사과 세트를 보내며 “내란 사과, 극우 절연! 용기를 기대한다”는 메시지를 전달했다. 국민의힘은 곧바로 사과를 반송했다.
양당 간 ‘과일 싸움’은 연일 계속되고 있다.
이날 혁신당은 국민의힘이 반송한 사과에 함께 보내온 배로 제사상을 꾸린 사진을 공개했다.
혁신당은 “혁신당 당직자들은 국민의힘이 반송한 사과와 함께 선물로 보내온 배를 국민의힘 위헌 정당의 명복을 비는 데 사용했다”며 “내란의 완전한 청산과 국민의힘 제로를 위해 두 배, 세 배, 열 배 더 열심히 뛰겠다는 각오를 다지는 계기가 됐다”고 맞받아쳤다.