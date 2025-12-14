한·중, 중동 방산시장서 경쟁… “한국이 우위”

한국과 중국이 중동 방위산업 시장에서 각축을 벌이고 있지만 미국 등 서방 무기와의 상호운용성 및 국제정치적 고려 등을 감안하면 한국이 우위에 있다는 평가가 나왔다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 12일 지난달 두바이 에어쇼에서 중국은 스텔스 전투기 젠(J)-35 등을 홍보했고 한국항공우주산업(KAI)을 비롯한 한국 업체도 차세대 전투기 KF-21 모형 등을 선보였다고 보도했다.

KF-21 시제 6호기가 첫 시험비행을 하는 모습. 방위사업청 제공

스톡홀름국제평화연구소(SIPRI) 보고서에 따르면 2020∼2024년 10대 무기 수입국 가운데 카타르·사우디아라비아·이집트·쿠웨이트가 포함될 정도로 중동은 무기 구매의 큰손이다.

미국·유럽은 수십년 간 중동에 대한 주요 무기 공급국이었지만 최근 우크라이나와 가자지구에서의 전쟁 수요를 맞추는 데 고전하는 상황이다. 정치·안보적 우려로 중동에 대한 첨단무기 판매를 제한하는 측면도 있다.

SCMP는 이에 따라 대안을 찾고 있는 중동 국가들에 한국과 중국이 주요 수출국으로 부상하고 있다고 설명했다. 한국은 K9 자주포를 수출하고 중국은 경쟁 모델인 PLZ-45를 알제리·사우디·쿠웨이트 등에 공급하고 있다. 지대공 미사일에서는 한국이 천궁-II를 아랍에미리트(UAE)에 판매하는 반면 중국은 HQ-9를 이집트·모로코에 팔고 있다.

벤스 네메스 영국 킹스칼리지런던 교수는 한·중 모두에게 기회가 있겠지만 한국의 전망이 훨씬 긍정적이라면서 “한국은 미국의 밀접한 동맹인 동시에 육해공에서 매우 경쟁력 있는 첨단 무기 시스템을 제공한다”고 말했다. 그는 이어 한국 무기는 일반적으로 더 저렴한 가격에 서방 시스템과 비슷한 성능을 내며, 한국 업체들은 기술 이전이나 공동 생산에 더 유연한 입장을 보인다고 평가했다.

그는 한국의 드론 생산이 많지 않은 만큼 군사용 드론 판매에서는 중국이 한국을 앞설 수 있다면서도 중국산 무기 시스템을 서방산 무기에 통합하는 데 어려움이 있을 수 있다고 봤다. 그러면서 “중국 시스템은 다른 기준에 따라 만들어진 만큼, 미국산과의 호환을 염두에 두고 만들어진 한국산보다 서방 플랫폼에서 상호운용하기 훨씬 어렵다”고 지적했다. 실제 한국 수출입은행 발표를 보면 한국의 대(對)중동 무기 수출은 2019년 약 2억4000만달러에서 2024년 약 7억4000만달러로 3배가 됐다.

미 싱크탱크 랜드연구소의 티머시 히스 선임 연구원도 “한국이 미국의 동맹인 만큼 경쟁에서 좋은 입지에 있다”면서 양질의 무기를 미국·유럽보다 저렴하게 공급 가능하다고 평가했다. 그는 국제정치적 고려와 관련, 한국은 미국의 동맹인 만큼 중국·러시아·이란 우방국에 무기를 팔 때 어려움을 겪을 수 있는 반면 중국은 사우디 등 미 우방국들을 상대로 고전할 수 있다고 봤다. 이어 한·중의 경쟁은 미·중과 직접적인 관계가 없는 국가들에 무기를 판매할 때 두드러질 수 있다고 덧붙였다.