일본은 ‘레이더 조준 사건’, 미국은 ‘군사활동’… 국방장관 통화 후 드러난 미·일간 대중국 견해차

미국과 일본 국방장관이 전화 통화를 통해 최근 발생한 중국군 항공모함 함재기의 일본 자위대 전투기 대상 ‘레이더 조준’ 사건 등에 대한 정보를 공유하고 협력 방침을 확인했다. 다만, 통화 이후 양측 발표에서 미묘한 표현의 차이가 나타났다. 중국을 가운데 두고 미국과 일본의 입장 차이가 드러났다는 평가가 나온다.

고이즈미 신지로 일본 방위상(왼쪽), 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관. EPA·AFP연합뉴스

12일(현지시간) 일본 교도통신 등에 따르면 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 이날 오전 6시부터 약 40분간 통화했다. 양측은 최근 중국의 행동이 지역 평화와 안정에 도움이 되지 않으며 긴장감을 높인다고 지적한 뒤 심각한 우려를 표명했다고 고이즈미 방위상이 이날 기자회견에서 전했다.

양국 국방장관은 앞으로도 긴밀히 의사소통하면서 협력을 지속하고, 내년 1월 미국에서 대면 회담을 개최하는 방안을 조율하기로 했다. 미군 전략 폭격기와 일본 자위대 전투기는 중국과 러시아의 공동 비행에 대응해 지난 10일 동해 쪽 공역에서 합동 훈련을 하며 중국의 군사 행동에 대한 견제에 나선바 있다.

다만, 이후 발표에서 양국간 미묘한 표현의 차이가 드러났다. 통화 이후 고이즈미 방위상은 엑스(X)에 “6일 발생한 중국의레이더 조사 사안, 9일 발생한 우리나라(일본) 주변에서의 중국·러시아 폭격기 공동 비행과 관련해 경위와 대응을 (헤그세스 장관에게) 설명했다”면서 “중국이 사실에 완전히 반하는 정보를 발신하고 있지만, 우리나라는 긴장 고조를 원하지 않는다. 필요한 반론을 하고 냉정하게 대응하면서 대화의 문을 열어두고 있다는 점을 (미국에) 전했다”고 썼다.

반면 미 국방부는 통화 이후 낸 보도자료에서 두 장관이 “방위지출증액과 역량 강화를 위한 일본의 노력, 중국의 군사 활동들, 서남도서를 포함한 일본 전역에서의 실질적 훈련의 중요성에 대해 논의했다”고 썼다. 또한, 두 장관이 “미일동맹의 중요성을 재확인하고, 아시아·태평양에서의 침략을 억제하겠다는 그들의 의지를 강조했다”고 소개했다.

사진=로이터연합뉴스

미국은 보도자료에서 ‘중국의 군사활동들’이라는 포괄적 표현만 쓰고 ‘레이더 조사’, ‘중러 폭격기 일본 주변 공동 비행’ 등 구체적 사례를 직접 거명하지 않았다. 심지어 미국은 그런 활동들에 대한 명확한 우려 표명 표현도 자료에 담지 않았다. 인도까지 포괄함으로써 중국을 견제하는 성격이 강한 용어로 평가받았던 ‘인도태평양’이라는 표현 대신 '아시아·태평양'이라는 표현이 보도자료에 등장한 것도 눈길을 끌었다.

이번 통화를 통해 양국이 미·일동맹과, 미·일 공동의 대중국 억지력 구축의 중요성 등 원론적인 측면에서 의견일치를 봤지만 입장 차이 역시 드러났다는 평가다. 일본은 미국의 개입을 적극적으로 유도하려 하지만, 미국은 중국과 일본 사이에서 적절한 위치를 찾으려 하는 모습이 역력했다는 것이다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 이날 브리핑에서 중·일 갈등과 관련해 “(미·일) 양측은 지속해 협력하고 있으며 일본은 미국의 위대한 동맹국”이라면서도 “트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 좋은 실무적 관계를 유지하고 있다”고 말해 미국이 ‘줄타기’를 하고 있음을 간접적으로 보여줬다.