이노폴리스벤처협회, 대전 국방드론기업 글로벌 판로개척 프로그램 운영

2025년 튀르키예 및 두바이 진출을 통한 글로벌 경쟁력 강화

튀르키예 전시회 참관 (이노폴리스벤처협회 제공)

(사)이노폴리스벤처협회(회장 조원희, 이하 협회)는 대전지역 국방드론기업의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 판로개척 프로그램을 추진하며 글로벌 진출 기반을 강화했다고 밝혔다.

협회는 방위사업청, 대전광역시, 국방기술진흥연구소, 대전테크노파크와 함께 대전방산혁신클러스터 국방드론기술사업화 분야를 수행하고 있으며, 민·관·군 협력 생태계 조성과 글로벌 진출을 위한 판로개척 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다.

이번 프로그램은 대전 국방드론기업 10개사를 대상으로 글로벌 역량 강화 교육, 해외시장 조사·분석, 기업 진단 및 분석, 사전 바이어 발굴, 해외 전시회 참관 및 바이어 매칭 등 단계별 프로그램으로 구성됐다.

국가별 진출 프로그램으로 운영됐으며, 튀르키예 프로그램에는 ㈜네스앤텍, 대영엠엔에스(주), 블루웨이브텔(주), ㈜에이엠시스템, ㈜성진테크윈 등 5개사가 참여했다. 두바이 프로그램에는 ㈜두타기술, ㈜스텔라비전, ㈜에이치쓰리알, ㈜한컴어썸텍, ㈜시소디앤유 등 5개사가 참여했다.

협회는 7월 이스탄불에서 열린 ‘2025 이스탄불 국제방위산업전시회(IDEF 2025)’에 지역 국방드론기업 5개사와 함께 참가해 전시장 참관을 통한 글로벌 기술 트렌드 분석, 해외 바이어 1:1 매칭 상담, 튀르키예 현지 기관 방문, 교류 네트워킹 등 현장 중심의 프로그램을 운영했다.

두바이 에어쇼 2025 참여 (이노폴리스벤처협회 제공)

11월에는 중동 최대 규모의 항공우주 전시회인 ‘두바이 에어쇼 2025’에 지역 국방드론기업 5개사가 참여했다. 현지 방산 대기업 EDGE 그룹 방문, 해외 바이어 매칭, 현지 기관 방문 프로그램으로 운영됐으며, 참여기업 중 ㈜에이치쓰리알은 전시회에 직접 참가해 기술과 제품을 홍보했다.

안티드론, 정찰드론, UAV 플랫폼, 위성 데이터 분석 등 지역 기업의 핵심 기술이 현지 기업과 투자자에게 소개되며 중동 및 연계 시장에서 새로운 협력 기회가 창출됐다.

이번 튀르키예와 두바이 현지 프로그램을 통해 총 62건의 상담이 이뤄졌으며, 상담액은 약 487만 달러에 달한다. 참여기업들은 총 4건의 MOU를 체결했으며, 일부 기업은 판매 계약 체결을 위한 후속 논의도 진행 중이다.

이노폴리스벤처협회 관계자는 “대전 국방드론기업이 글로벌 방산 시장에서 지속적으로 성장할 수 있도록 해외 판로 확대와 네트워크 구축 프로그램을 더욱 체계화하겠다”고 말했다.