부산시, 노후계획도시정비사업 1단계 선도지구 7318호 선정

부산시는 노후계획도시정비 기본계획(안)에 따라 마련된 특별정비예정구역 1단계(화명·금곡, 해운대1·2) 선도지구로 총 7318호를 선정했다고 12일 밝혔다.
시는 지난 10월 13일부터 17일까지 총 14개 구역의 공모 신청을 받아 제출된 신청서를 검토하고 평가위원회의 검증을 거쳐 △화명·금곡지구 12구역(2624호) △해운대1·2지구 2구역(4694호)을 선도지구로 최종 선정했다. 화명·금곡지구 12구역은 코로롱하늘채1·2차 총 2개 단지, 해운대1·2지구 2구역은 두산1차, LG, 대림1차 총 3개 단지다.
이번 선도지구 선정이 노후계획도시정비사업의 실질적 출발점이라는 판단해 사업 초기 단계부터 속도감 있는 추진이 가능하도록 전담 지원체계를 즉시 운영할 예정이다. 특히 선도지구에 대해 특별정비계획 수립 신속 착수 지원과 전문가 자문위원회 구성 등 행정적 지원을 강화하고, 동의서 징구 등 주민 절차에 드는 비용 부담을 완화하기 위해 재정 지원도 적극적으로 검토하고 있다.
또 국토교통부와 협의를 거쳐 내년 상반기부터 ‘부산미래도시지원센터’를 설치해 사업에 대한 안내부터 정비계획 수립까지 원스톱 행정을 지원할 예정이다.
시는 또 노후계획도시정비 사업 활성화와 주민 체감도 향상을 위해 절차 간소화·컨설팅 확대 등 전방위 지원책을 준비 중이다. 특별정비예정구역의 정비물량 예측에 대한 불안을 줄이고 구역별 사업이 체계적으로 무리 없이 진행될 수 있도록 주민의견 수렴과 같은 공론화 과정을 통해 단계별 계획을 제시하는 방안을 마련할 계획이다.
이에 따라 이달 말 도시계획위원회 심의를 거친 뒤, 1단계(화명·금곡, 해운대1·2) 노후계획도시정비 기본계획(안)을 내년 초 국토부 승인 후 확정·고시하고, 사업을 본격적으로 추진할 예정이다. 현재 2단계(다대, 만덕, 모라, 개금·당감) 기본계획(안)도 준비하고 있으며, 사업이 중단 없이 이어질 수 있도록 철저히 관리하겠다는 방침이다.