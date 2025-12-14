"두번 결혼 운"…탁재훈, 재혼 속내 고백

MC 탁재훈이 재혼 속내를 털어놓는다.

14일 오후 9시 방송하는 SBS TV '미운 우리 새끼'에선 탁재훈과 전 농구선수 서장훈이 오키나와 유명 손금 가게를 찾는 모습이 그려진다. 탁재훈과 서장훈은 "두 번의 결혼 운이 들어와 있다"며 "한 번 더 결혼할 생각이 있는 거 아니냐"는 질문을 받는다. 탁재훈은 머뭇거리다 재혼 속내를 처음으로 고백한다.

이날 두 사람은 엄마들의 가이드로 나선다. 그룹 '슈퍼주니어' 김희철, 배우 이동건, 최진혁, 개그맨 허경환 엄마가 함께 한다. 탁재훈은 "호칭 정리부터 하자"며 "누나" "애기야"라고 부르겠다고 한다. 오키나와 쇼핑 거리에 도착, "어릴 때로 돌아간 것처럼 놀고 즐기면 된다"고 설명한다. 아들들은 "진짜 클럽 가는 거 아니야?"라며 걱정한다.

서장훈은 사랑의 섬으로 이끈다. 동전을 넣어 골인하면, 자녀를 볼 수 있는 바위가 있는 곳이다. 엄마들은 아들 결혼을 빌며 동전을 던진다. 서장훈도 적극적으로 동전을 던지기 시작한다. 스튜디오에선 "선수 때도 저렇게 안 했다" "아닌 척해도 저 형 자식 보고 싶은가 보다"라며 웃는다.

<뉴시스>