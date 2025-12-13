유통업계, 연말 특수 맞아 다양한 할인전 개최

백화점 업계는 연말과 성탄절 특수를 맞아 향수와 액세서리, 겨울옷 팝업 스토어를 잇달아 열었다. 대형마트와 온라인 쇼핑몰도 소고기와 딸기 등의 먹거리 할인 판매전에 나섰다.

신세계백화점 제공

13일 유통업계에 따르면 롯데백화점 본점 9층에서는 오는 25일까지 '조셉앤스테이시'의 팝업스토어를 연다. 이번 팝업에서는 가방, 액세서리 등 라이프스타일 상품으로 큰 사랑을 받는 '조셉앤스테이시'와 '산리오캐릭터즈'의 협업 상품을 만나볼 수 있다. 에비뉴엘 잠실점 더크라운에서는 프리미엄 글로벌 브랜드 'ALO(알로)'의 매장 설치를 기념해 내년 1월 4일까지 '홀리데이 팝업스토어'를 진행한다.

신세계백화점 강남점에서 노르웨이의 럭셔리 윈터 재킷 브랜드 '우버'는 내년 1월 18일까지 북유럽의 혹한 기후에서 착안한 고기능성 아우터를 선보인다. 대표 상품으로는 '레독스 파카(194만원)', '인피니티 다운 코트(194만원)' 등이 있다. 이탈리아 컨템포러리 브랜드 '파라점퍼스'는 내년 2월 11일까지 알래스카 항공 구조대에서 영감을 받은 컬렉션 제품을 소개한다.

현대백화점 판교점 4층에 'EQL(이큐엘) 스토어'를 열었다. EQL은 패션전문기업 한섬이 운영하는 온라인 편집숍으로, 2030 고객들의 호응이 이어지면서 오프라인 매장을 확대해 나가고 있다. 매장에서는 EQL의 자체 브랜드인 에센셜바이이큐엘을 비롯해 미스치프·클락스오리지널스·매기 등 온라인 편집숍에 운영 중인 브랜드 3천개 중에서 36개 인기 브랜드의 상품 315종을 선별해 선보인다.

이마트는 오는 25일까지 '크리스마스 선물페스타'를 열고 크리스마스 문완구 선물 3천여 종을 최대 50% 할인된 가격에 판매한다. 상품별 특가 할인 행사에 더해 '상품권 증정', '문완구 골라담기', '균일가 대전', '일별 특가전', '문완구 크리스마스 스탬프 행사' 등 다양한 프로모션도 함께 선보인다.

홈플러스는 오는 18일부터 30일까지 2주간 겨울 대규모 슈퍼세일 '윈터 홈플런' 행사를 개최한다. 마트와 온라인, 익스프레스, 몰 등 전 채널에서 딸기, 옥먹돼, 한우, 대란, 휘라 연어 등 각종 인기 먹거리부터 크리스마스 완구, 케이크, 와인, 홈파티 용품까지 한 해 가장 많이 구매한 상품 및 소셜미디어(SNS) 언급량이 많았던 상품 등을 총망라해 최대 70% 할인가에 제공한다.

롯데마트는 오는 14일까지 '해피딜' 할인 행사를 진행한다. '수입찜갈비'(100g/냉장)를 이번 주 핫프라이스로 선정, 엘포인트 회원 대상으로 40% 할인 혜택을 제공한다. '캐나다산 소고기 구이류'(100g/냉장)는 엘포인트 회원 대상으로 30% 할인 판매한다. 겨울 대표 과일인 딸기를 전 품목 대상으로 2팩 이상 구매 시 팩당 3천원 할인 혜택을 제공한다. '대추방울토마토'(750g/팩)는 6천990원에, '부사사과'(4∼6입/봉/국산)는 9천990원에 각각 판매한다.

G마켓은 서울 성수동에서 14일까지 우수 식품 소상공인 브랜드를 알리는 '올해의 TOPS 상생푸드 페스티벌' 팝업스토어를 운영한다. G마켓과 옥션은 오는 16일까지 완도맘 영업조합법인(전복), 농업회사법인 영주마실푸드엔헬스(사과), 호재에프에스(족발), 31건어물(건어물) 등 TOPS 4 브랜드 상품을 싸게 구매할 수 있게 '10% 할인쿠폰'을 매일 한 장씩, 선착순 5천명에게 제공한다.

롯데온은 오는 15일부터 17일까지 '겔랑 오픈런'을 진행한다. 겔랑의 대표 상품인 아베이 로얄 워터리 오일 세럼 기획을 준비했다. 아베이 로얄 워터리 오일 세럼 50㎖를 구매 시 오일 15㎖ 정품 용량을 추가 증정하고 선착순으로 5천 엘포인트(L.POINT)를 적립해준다. 겔랑의 베스트셀러인 키스키스 비글로우 립밤을 구매하면 향수 2종 샘플을 증정한다.

11번가는 인기 장난감을 엄선해 최대 20% 즉시 할인하는 '산타 할아버지 선정 장난감 선물 추천' 기획전을 오는 14일까지 진행한다. 뽀로로와 타요 등 캐릭터 완구, 레고, 보드게임, 디지털피아노, 전자드럼 패드, 키즈 카메라, 토이 드론 등 영유아부터 초등학생 등 어린이를 위한 장난감 선물을 다양하게 준비했다.