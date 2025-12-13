연말연시 앞두고…특급호텔들, 특별한 모임장소 잇따라 선보여

모임이 잦아지는 연말연시를 앞두고 특급호텔들이 특별한 모임장소를 잇따라 선보이고 있다. 한강뷰부터 루프탑까지 연말 모임을 위한 호텔 내 다양한 이색 공간을 소개한다.

롯데호텔 제공

13일 업계에 따르면 롯데호텔 제주는 다가오는 크리스마스와 새해를 맞아 잊지 못할 추억을 만들 수 있는 다채로운 이벤트를 선보인다.

우선 아이들을 위한 크리스마스 이벤트를 오는 24일과 25일 이틀간 준비했다. 산타가 아이들에게 직접 선물을 전달하는 '산타의 선물' 이벤트는 가족 고객에게 매년 높은 호응을 얻고 있다.

선물 사전 접수는 오는 23일부터 25일까지 본관동 8층 인터넷 라운지에서 할 수 있다.

또 오는 24일과 25일 오후 2시와 3시에는귀여운 꼬마 산타들이 호텔 곳곳을 누비며 선물을 나누고 사진 촬영을 하는 체험형 이벤트 꼬마 산타 퍼레이드가 진행된다.

오는 31일 오후 9시부터 1시간 동안 야외 정원 '소망왓'에서 진행되는 '소원 낙화'는 직접 작성한 소망지를 반짝이는 불빛에 실어 보내며 새해의 다짐을 기원하는 이벤트다.

소망지는 본관동 8층 L라운지에서 12월 30일 오후 2시부터 12월 31일 오후 5시까지 작성할 수 있다.

워커힐 호텔앤리조트가 기존 '클럽 라운지 & 바'를 '럭스바(LUX BAR)'로 전면 리뉴얼해 새로운 연말 명소로 선보였다.

그랜드 워커힐 서울 16층에 자리한 럭스바는 총면적 약 500㎡ 규모의 복층 구조로, 양 측면 통창을 통해 한강 야경과 워커힐의 야간 경관을 한눈에 감상할 수 있는 개방감을 갖췄다.

럭스바는 세트 메뉴 또는 30만원 이상 보틀 주문 시 별도 이용료 없이 모든 부스 좌석·룸 사용이 가능하며, 시간제한 없이 여유로운 모임을 즐길 수 있다.

매주 금·토요일에는 '김우상 밴드'의 라이브 공연이, 오는 24·25일에는 크리스마스 스페셜 공연이 열린다.

오는 31일에는 한강 야경을 배경으로 새해 카운트다운 이벤트가 진행된다. 럭스바의 영업시간은 매일 20시~익일 1시까지이며, 총 좌석수는 120석이다.

페어몬트 앰배서더 서울 29층의 모던 유러피안 레스토랑 '마리포사(Mariposa)'는 서울 여의도의 야경과 한강을 파노라마처럼 내려다볼 수 있어 연말 모임을 위한 장소로 인기를 끌고 있다.

올해는 연말을 맞아 재즈 공연과 미식 경험을 결합한 시즌 프로그램 '페스티브 심포니(Festive Symphony)'를 선보인다.

마피포사는 와인 파티부터 크리스마스 재즈 나이트, 새해 카운트다운 등 다채로운 이벤트를 순차적으로 선보일 계획이다.

서울드래곤시티 스카이킹덤 33층에 위치한 '내추럴 8 스파이 파티룸'은 각종 주류와 페어링 요리, 감미로운 재즈 공연까지 즐길 수 있는 프리미엄 하이엔드 바(Bar)와 파티룸으로 구성된 공간이다.

매주 토요일 저녁에는 '재즈 나잇 라이브(Jazz Night Live)' 공연이 진행된다.

3개의 파티룸은 다양한 분위기에서 여유로운 시간을 보낼 수 있어 연말연시 모임이나 이벤트 장소로 각광받고 있다.

내추럴 8 스파이 파티룸은 월~목요일은 오후 6시부터 익일 오전 1시까지, 금·토요일은 오후 6시부터~익일 오전 2시까지 운영한다.

아난티는 한국 전통미 코드를 크리스마스 트리에 접목한 성탄 시즌 기획을 공개했다.

부산 기장 빌라쥬 드 아난티의 'G스퀘어'는 올해 10m 높이의 대형 트리를 포함, 총 120그루의 트리를 배치했다.

트리 곳곳에 삿갓·항아리·버선 등을 모티브로 한 크리스마스 장식을 설치했다.

빌라쥬 드 아난티는 오는 20일부터 매일 '눈 내리는 아난티' 이벤트를 진행한다. 크리스마스 트리 위로 인공 눈이 흩날리는 이번 이벤트는 오는 28일까지 진행된다.

아난티 코브에서는 건물 안팎 공간에서 각기 다른 감성의 크리스마스 트리를 선보이며, 아난티 남해·아난티 코드·아난티 앳 강남은 사계절 소나무와 꽃을 중심으로 한 크리스마스 장식을 선보였다.