이커머스 업계, 연말 다양한 선물 합리적인 가격에 선보인다

크리스마스가 다가오면서 이커머스 업계가 연말 분위기를 더해 줄 소품과 다양한 선물을 합리적인 가격에 선보인다.

11번가 제공

13일 업계에 따르면 11번가는 크리스마스와 연말 분위기를 한층 더해 줄 시즌 소품을 최대 25% 할인하는 '크리스마스 트리 & 소품 특별전'을 오는 14일까지 진행한다.

이번 특별전에서는 △대형·미니 트리 △오너먼트·소품 △오르골·무드등 △전구·조명 △가랜드·리스·행잉 등 추천 상품을 소개한다.

대표 상품으로는 시즌 한정 향을 담은 '코코도르 홀리데이 디퓨저'와 미니멀한 감성의 '페어홈 자작나무 트리'를 특가로 판매한다.

인테리어 포인트로 좋은 '크리스마스 미니랜턴 엔틱 삼각 무드등'은 1+1 혜택과 함께 선보인다.

탁상용 미니 트리부터 180cm 높이 대형 트리, 접이식 원터치 트리, 벽 트리 등 다양한 트리 제품도 준비했다.

미니어처 원목 기차, LED 캔들, 스노우볼 등 장식용 소품과 에어벌룬 산타, LED 폴딩 눈사람 등 대형 장식물 등도 함께 만나볼 수 있다.

롯데쇼핑의 이(e)커머스 플랫폼 롯데온(LOTTE ON)이 오는 17일까지 '홀리데이 선물마켓'을 진행한다.

이번 행사에서는 선물 수요가 꾸준한 인기 브랜드로 구성한 '해피 홀리데이 스페셜 브랜드'를 공개한다.

나이키, 제이에스티나, 에스티 로더, 레고, 골든듀, 크록스 등 주요 브랜드를 일자별로 공개한다.

키즈 카테고리에서는 '크리스마스 선물 큐레이션'을 운영한다.

해피프린스는 단독 최대 60% 할인으로 키즈 홀리데이룩을 준비했다.

피에스타는 최대 10% 할인 행사를 진행한다.

연말 선물 카테고리에서는 정관장, 삼립, 록시땅 등 기프트 제안을 선보인다.

뷰티 카테고리에서는 연말 시즌을 맞아 '뷰티 홀리데이 컬렉션'을 만나볼 수 있다.

에스티 로더, 헤라, 겔랑 등 주요 브랜드의 홀리데이 리미티드와 프리미엄 기획세트를 선별해 소개한다.

크리스마스 기프트로 적합한 메이크업·향수·스킨케어 라인업을 중심으로 구성했다.

행사 기간 매일 받을 수 있는 쿠폰팩을 지급한다.

전 고객 대상 최대 20% 할인 쿠폰, 롯데백화점 상품 구매 시 최대 5만원 할인되는 10% 쿠폰, '온앤더클럽' 전용 최대 7% 쿠폰 등이다.

SSG닷컴이 오는 14일까지 올해 마지막 '뷰티 쓱세일'을 개최한다.

SSG닷컴은 연말 선물 수요에 맞춰 주요 럭셔리 뷰티 브랜드의 단독 구성 상품을 전면에 내세웠다.

겔랑과 프라다뷰티의 홀리데이 세트, SK-II 대용량 에센스 세트, 크리니크 쏙보습크림(75ml), 숨37 시크릿 에센스(45ml) 기획세트 등 단독 상품을 준비했다.

또 록시땅 홀리데이 기프트 구매 시 필로우미스트(15ml)를 사은품으로 증정한다. 딥티크와 바이레도 홀리데이 상품을 구매하면 체험용 향수 및 상품권 증정 등 추가혜택을 받을 수 있다.

쿠폰 및 카드할인 혜택도 있다. 행사 기간 신세계몰 상품 1만원 이상 구매 시 12%, 신세계백화점몰 상품 3만원 이상 구매 시 10% 할인되는 쿠폰을 아이디(ID)당 각 2매씩 발급한다.

G마켓이 연말 쇼핑 수요를 공략하기 위해 오는 21일까지 '빡세일-크리스마스 편'을 진행한다. 크리스마스 시즌 인기 품목을 엄선하고 특가에 판매한다.

14일까지 장난감·디지털기기 등 선물용 인기 상품군을 모은 '선물위크'를, 15일부터 21일까지는 식품·홈데코 등 연말 홈파티용 상품군을 모은 '파티위크'를 진행한다.

'24시간 한정특가' 코너를 통해 행사에 참여한 브랜드 중 33개 브랜드의 인기 상품을 매일 3~4개씩 한정수량으로 선보인다.

구매고객이 직접 상품 추천 및 후기를 공유하는 '선물꿀템피드'도 마련했다. 업로드한 꿀템 상품을 다른 고객이 보고 구매로 이어지면 작성자에게 5% 적립 혜택이 제공된다.

사은품 혜택이 담긴 라이브방송도 매일 진행한다.