전국 흐리고 눈 또는 비…경기 일부에 최대 10㎝ 적설

일요일인 14일에도 서쪽 지역 중심으로 눈·비

토요일인 13일 전국이 흐리고 대부분 지역에서 눈이나 비가 내리겠다.



기상청에 따르면 남쪽에서 올라오는 따뜻한 공기와 북쪽에서 내려오는 찬 공기가 우리나라 부근에서 만난 영향으로 전국 대부분 지역에 비나 눈이 내리겠다.



특히 오늘 중부 내륙과 전북 북동부, 경북 북부 내륙과 북동 산지, 제주도 산지에 매우 많은 눈이 내릴 것으로 예상된다.



예상 적설량은 경기 북부 내륙·남동부 3∼10㎝, 서울 2∼7㎝, 인천·경기 남서부·경기 북부 서해안 1∼5㎝, 강원 내륙·산지 5∼10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 충북 중·북부 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 대전·세종·충남 내륙 및 충북 남부 1∼5㎝, 전북 북동부 2∼7㎝, 제주도 산지 2∼7㎝ 등이다.



이날 예상 강수량은 서울·인천·경기 5∼10㎜, 대전·세종·충청 5∼15㎜, 광주·전라 및 대구·경북 5∼10㎜, 제주도 5∼20㎜로 예보됐다.



눈과 비는 서쪽 지역을 중심으로 일요일인 14일까지도 이어지겠다.



주말 사이 내리는 비나 눈은 대기 하층과 지상의 미세한 기온 차이 때문에 같은 지역 내에서도 고도별로 강수 형태가 달라지고, 적설에도 차이가 날 수 있다.



13일 낮 최고기온은 3∼14도로 예보됐다.



밤부터 북서쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 14일에는 아침 기온이 더 내리겠다.



14일 아침 최저기온은 -6∼4도, 낮 최고기온은 1∼10도로 예보됐다.



서해상부터 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일면서 13일 밤 서해 먼바다부터 시작해 14일 새벽 서해 앞바다와 남해상, 동해상에도 풍랑특보가 내릴 가능성이 있다.

<연합>