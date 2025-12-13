연말 송년회 앞두고…유통업계, 홈파티용 신제품을 연이어 손보여

연말 송년회 시즌을 앞두고 유통업계에서는 홈파티에 적절한 신제품을 연이어 내놓고 있다.

해태제과 제공

13일 업계에 따르면 해태제과는 초코와 소금우유 맛을 한번에 즐길 수 있는 '홈런볼 초코&소금우유 2MIX 메가'를 특별 한정판으로 선보였다. 오리지널 제품을 6개 반 분량을 한 봉지에 남은 제품이다.

해태제과는 홈런볼을 층층이 쌓아 크리스마스 대표 디저트인 '크로캉부슈'를 만들면 간단하게 파티 분위기를 낼 수 있다는 설명이다. 또, 아이스크림 위에 올려 감성 홈 디저트로 즐기거나 온 가족 거실에 모여 영화나 TV를 보며 나눠 먹기도 좋다.

국내 대표 소주 브랜드 진로의 하이트진로는 이마트 노브랜드와 협업한 홈술 파티용 안주류 5종을 선보였다. 새로 출시된 두꺼비 홈술포차는 MZ세대 취향을 반영해 다양한 분야와 협업하는 전략에 일환이다.

협업 상품은 5종 △불오징어스낵 △직화무뼈불닭발 △당면쏙어묵탕 △칼칼포차우동 △양파감자전믹스로 가격은 5000원 미만의 가성비를 갖췄다.

대상그룹 혜성프로비전의 육류전문 브랜드 미트프로젝트는 홈파티 시즌을 겨냥해 전문점 수준의 맛을 즐길 수 있는 'BBQ 폭립 2종'(더블시즈닝 BBQ, 스위트 BBQ)을 출시했다.

패밀리 레스토랑 대표 메뉴로 손꼽히는 폭립을 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 제품으로, 번거로운 조리 과정 없이도 전문점 수준의 맛을 경험할 수 있다.

두 제품 모두 지방층이 얇고 살코기가 두툼한 '로인립' 부위를 사용했으며, 고기 본연의 풍부한 육향과 부드러운 식감을 극대화하기 위해 최적의 온도에서 저온 숙성 과정을 거쳤다.

피자브랜드 한국파파존스는 연말연시 수요에 맞춰 '메가 초코칩 쿠키'를 무료로 증정하는 프로모션을 운영한다.

라지 사이즈 이상 피자와 콜라세트를 구매시 메가 메가 초코칩 쿠키를 제공한다.

메가 초코칩 쿠키는 여럿이 나누기 좋은 8인치 사이즈의 쿠키다. 홈파티에 잘 어울리는 디저트다. 촉촉하고 쫀득한 식감에 큼직한 초코칩이 어우러져 진한 초콜릿 풍미를 온전히 즐길 수 있다.