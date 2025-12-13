유통업계, 겨울 키워드 맞춘 팝업 연달아 선보여

유통업계가 겨울 키워드에 맞춘 팝업스토어를 연달아 선보이며 고객 잡기에 나선다.

롯데백화점 제공

13일 업계에 따르면 롯데백화점이 에비뉴엘 잠실점 지하 1층 더 크라운에서 내년 1월 4일까지 프리미엄 라이프스타일 브랜드 '알로(ALO)' 홀리데이 팝업스토어를 연다.

이번 팝업은 국내 최초로 진행되는 알로 홀리데이 팝업 행사다.

팝업에서는 알로의 핵심 아이템인 요가·트레이닝 웨어뿐 아니라, 겨울 시즌에 맞춘 아우터·라이프스타일 액세서리 등을 한 자리에서 만나볼 수 있다.

신세계백화점 강남점이 겨울 스포츠 시즌을 맞아 프리미엄 아웃도어 브랜드 골드윈의 2025 스키 컬렉션 팝업스토어를 단독으로 선보인다.

이번 팝업은 이달 18일까지 신세계백화점 강남점 8층 브릿지에서 진행된다.

고품질 소재와 정교한 기술력, 섬세한 디테일을 담은 오야베(OYABE)시리즈를 새롭게 공개한다.

골드윈의 '오야베' 시리즈는 기존 스키복과 달리 활동성과 세련된 디자인을 담아낸 오버사이즈가 특징이다. 스키웨어뿐 아니라 일상복으로도 활용 가능하다.

이외에도 골드윈의 다양한 스키웨어를 한 자리에서 만나볼 수 있다.

패션 플랫폼 W컨셉이 일본 도쿄 중심 상권에서 첫 팝업을 열고, 한국 디자이너 브랜드 알리기에 나선다.

W컨셉 팝업은 이달 21일까지 20~30대 여성 유동 인구가 많은 도쿄 시부야구 랜드 오모테산도에서 열린다.

한국의 대표 디자이너 브랜드 리엘, 로라로라, 유센틱, 리이, 듀푸아, 폴리수엠 등 15개 업체가 참여한다.

또 르세라핌 스타일리스트 김혜수 씨가 전문가로 등장해 K팝 아이돌 스타일링 노하우를 전달할 예정이다.

이번 팝업은 소비력 높은 도쿄 핵심 소비자층을 공략해 한국의 디자이너 브랜드 인지도를 높이고자 마련했다.

W컨셉은 오프라인 팝업에서의 브랜드, 상품 체험 경험이 향후 글로벌몰 이용으로 자연스럽게 이어질 수 있게 연계 프로모션도 진행할 예정이다.

신세계인터내셔날이 올해 8월 신규 론칭한 여성복 자아(JAAH)가 하우스오브신세계 청담에 팝업스토어를 오픈했다.

자아는 청담점 1층에 44㎡ 규모로 약 3개월 동안 팝업스토어를 운영한다.

아침부터 저녁까지, 나의 일상과 취향에 맞춘 감각적인 스타일링을 통해 자신감을 표현한다는 의미를 담고 있는 자아는 론칭 이후 3개월 동안 목표 대비 매출 230%를 달성했다.

젊고 활동적인 여성들을 공략하기 위해 젊은 층이 즐겨 찾는 신세계V, W컨셉, 29CM, SSF, 무신사, SSG닷컴 등의 온라인 플랫폼을 중심으로 유통하고 있으며, 성수동, 강남과 같은 핵심 상권에 팝업스토어를 열었다.

인기 있는 제품은 뛰어난 신축성과 세련된 디자인으로 출근할 때 뿐만 아니라 운동복으로도 활용할 수 있는 크레이프 부츠컷 팬츠, 라이트 후드 패딩 베스트 등이다.

자아는 하우스오브신세계 청담 팝업스토어를 위해 인기 제품의 재생산을 완료했으며, 다양한 마케팅 활동을 통해 브랜드에 대한 고객 경험을 최대치로 끌어올린다는 계획이다.

팝업스토어는 겨울 시즌 주력 제품인 하이넥 푸퍼 다운 재킷과 패딩 포켓 숄에서 영감을 받은 패딩 느낌의 조형물을 매장 곳곳에 배치했다.

신규 브랜드인 만큼 조형물에 브랜드명을 넣어 방문객들이 즉각적으로 브랜드를 인지할 수 있도록 했다.