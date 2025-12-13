[속보] 광주대표도서관 ‘붕괴 사고’…3명 사망·1명 실종

광주대표도서관 붕괴 사고로 매몰된 실종자 2명 가운데 1명이 숨진 채 발견됐다.
13일 소방당국에 따르면 이날 오전 1시 3분께 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장에서 작업자 A(58) 씨가 발견됐다.
발견 당시 A 씨는 이미 숨진 상태였다. 소방 당국은 30여분 만에 A 씨를 수습했다. A 씨는 사고 직전 지하층에서 배관 작업을 하던 인부로 확인됐다.
이번 붕괴 사고로 인한 인명 피해는 사망자 3명으로 늘었다.
