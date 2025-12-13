광주대표도서관 붕괴 사고 매몰자 추가 수습…사망 3명·실종 1명

광주대표도서관 붕괴 사고로 매몰된 실종자 한 명이 추가로 구조됐다.

13일 소방 당국에 따르면 이날 오전 1시 3분쯤 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장에서 작업자 고모(68)씨가 발견됐다.

광주대표도서관 붕괴 사고 사흘째인 13일 오전 광주 서구 치평동 사고 현장에서 구조 당국 관계자들이 현장을 둘러보고 있다. 연합

고씨는 이미 숨진 상태였고 소방 당국은 30여분 만에 고씨를 수습했다.

고씨는 사고 직전 지하층에서 철근 작업을 하던 인부로 확인됐다.

이번 고씨 구조로 붕괴 사고로 인한 인명 피해는 사망자 3명으로 늘었다. 아직 1명의 작업자는 위치를 찾는 데 총력을 쏟고 있다. 붕괴당시 매몰된 작업자 4명 가운데 1명만 위치를 찾지 못하고 있다.

소방 당국은 전날 구조물 안정화 작업이 필요하다는 판단에 따라 수색 작업을 중단했다가 이날 0시부터 재개했다.

수색이 중단되는 동안 트러스 철골 구조물이 추가로 붕괴하는 것을 막기 위해 와이어를 연결해 고정하는 등 구조물 안정화 작업이 이뤄졌다.

광주대표도서관 신축 공사장 붕괴 사고 이틀째인 12일 오후 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장을 시민들이 바라보고 있다. 연합

당초 안정화 작업은 전날 오후 6시까지 진행될 예정이었으나 계획보다 지연됐다.

이번 사고는 11일 오후 1시 58분쯤 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에서 대표도서관 건립 공사장 일부가 붕괴하면서 발생했다.