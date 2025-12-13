궂은 날씨에 교통량 감소…서울→부산 5시간20분

13일 토요일은 추운 날씨와 눈·비 소식에 교통량이 다소 감소할 것으로 예상된다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 495만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 40만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 41만대다.

지방 방향은 오전 11시께 경부고속도로와 중부고속도로를 중심으로 가장 혼잡할 것으로 예측됐다.

지방 방향은 오전 7~8시 차량 행렬이 차츰 느려지다 오전 11~12시께 가장 혼잡할 것으로 예상된다. 같은 날 오후 8~9시 정체가 해소할 것으로 관측된다.

서울 방향은 오전 8~9시 시작한 계속된 답답한 차량 흐름이 오후 5~6시 절정에 달할 것으로 전망된다. 이후 오후 8~9시 차츰 정체가 풀릴 것으로 예상된다.

오전 9시12분 기준 경부고속도로는 서울 방향 양재 부근~반포 6㎞ 구간에서 차량 행렬이 주춤하고 있다. 부산 방향은 망향휴게소~천안 부근 3㎞ 구간, 천안호두휴게소 부근 4㎞ 구간에서 정체 중이다.

오전 10시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 ▲서울~부산 5시간20분 ▲서울~대구 4시간20분 ▲서울~광주 3시간40분 ▲서울~대전 2시간10분 ▲서울~강릉 2시간40분 ▲서울~울산 5시간 ▲서서울~목포 3시간50분이다.

상행선은 ▲부산~서울 5시간 ▲대구~서울 4시간 ▲광주~서울 3시간20분 ▲대전~서울 1시간50분 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 4시간40분 ▲목포~서서울 3시간40분이다.

