최대 15㎝ 폭설…포근한 오후, 쌓이는 눈 녹일까?

토요일인 13일은 전국 대부분 지역에 눈 또는 비가 내리겠다. 중부지방에는 최대 15㎝의 많은 눈이 예상된다.
기상청은 이날 전국이 흐린 가운데 아침과 밤사이 중부지방과 전라동부내륙, 경북권, 경남서부내륙, 제주도 산지에 눈이나 비가 내리겠다. 그 밖의 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠다.
지역별 예상 적설량은 △경기북부내륙·남동부 3~10㎝ △서울 2~7㎝ △인천·경기남서부, 서해5도 1~5㎝ △강원내륙·산지 5~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상) △충북중·북부 3~8(많은 곳 10㎝ 이상) △대전·세종·충남내륙, 충북남부 1~5㎝ △전북동부 1~5㎝ △경북북부내륙·북동산지 2~7㎝ △경남서부내륙 1~3㎝ △대구·경북중부내륙 1㎝ 안팎 △제주도산지 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상)다.
예상 강수량은 △서울·인천·경기, 서해5도 5~10㎜ △강원내륙·산지 5~15㎜ △강원동해안 5㎜ 안팎 △대전·세종·충남, 충북 5~15㎜ △전북 5~10㎜ △광주·전남 5㎜ 안팎 △대구·경북, 울릉도·독도 5~10㎜ △부산·울산·경남 5㎜ 안팎 △제주도 5~20㎜다.
이날 저녁부터 중부내륙과 경북북부내륙을 중심으로 매우 많은 눈이 내릴 것으로 예상돼, 관련 피해가 없도록 주의해야 한다. 예상되는 시간당 적설량은 1~3㎝ 수준이다.
이번 눈·비는 기온 차이로 인해 같은 시·군·구에서도 고도별로 강수 형태가 달라지고, 강수량에 차이가 있겠다.
기온은 아침 최저 -3~7도, 낮 최고 1~14도로 평년(최저 -9~2도, 최고 3~11도)과 비슷하거나 조금 높아 포근하겠다.
주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 2도 △인천 2도 △춘천 -2도 △강릉 2도 △대전 1도 △대구 0도 △전주 2도 △광주 2도 △부산 7도 △제주 9도다.
최고 기온은 △서울 3도 △인천 3도 △춘천 5도 △강릉 8도 △대전 8도 △대구 10도 △전주 10도 △광주 11도 △부산 14도 △제주 17도가 되겠다.
미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.