“주말 약속 있는데 꼼짝없이 집콕”…‘습설’ 펑펑

주말 곳곳 최대 10㎝ ‘눈폭탄’ 예보

무겁고 습한 ‘습설’…차량운전 주의

이번 주말 내내 전국 대부분 지역에 눈이나 비가 내릴 전망이다. 특히 중부지방에 ‘습설’이 쏟아져 야외 활동에 주의가 필요하다.

서울 전역을 포함한 수도권에 대설주의보가 발효된 지난 4일 서울 시내 한 버스정류장에서 시민들이 눈을 맞으며 버스를 기다리고 있다. 최상수 기자

13일 기상청에 따르면 이날 오전부터 밤 사이 중부지방과 전라 동부 내륙, 경상 서부 내륙, 경북 북부 내륙·북동 산지, 제주도 산지 등에 비 또는 눈이 내리겠다. 전국 곳곳에서도 비가 내리는 곳도 있겠다. 특히 이날 늦은 오후부터 서울 북부·경기 북부 내륙·남동부와 강원 내륙·산지, 충북 북부, 경북 북부 내륙·북동 산지, 제주도 산지를 중심으로 시간당 1~3㎝의 무거운 눈이 내린다.

이날 예상 적설량은 경기 북부 내륙·남동부 3~10㎝, 서울, 경북 북부 내륙·북동 산지 2~7㎝, 강원 내륙·산지(14일 새벽까지) 5~10㎝(많은 곳 강원 내륙 15㎝ 이상), 충북 중·북부, 제주도 산지 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 인천, 경기 남서부, 경기 북부 서해안, 서해5도, 전북 동부, 대전·세종·충남 내륙, 충북 남부 1~5㎝, 경남 서부 내륙 1~3㎝, 대구·경북 중부 내륙 1㎝ 안팎 등이다.

예상 강수량은 서울·인천·경기, 서해5도, 전북, 대구·경북, 울릉도·독도 5~10㎜, 강원 내륙·산지(14일 새벽까지), 대전·세종·충남, 충북 5~15㎜, 강원 동해안, 광주·전남, 부산·울산·경남 5㎜ 안팎, 제주도 5~20㎜ 등이다.

이번 눈은 습기를 머금어 무거운 습설로 밤까지 길게 이어지겠다. 일요일인 14일까지도 눈과 비가 이어지는 곳이 있겠다. 14일은 새벽부터 경기 남부 서해안과 충청권, 전라권, 제주도 등에 가끔 비 또는 눈이 내리겠다. 전라권 서부와 제주도는 밤까지 이어질 것으로 보인다. 서해5도는 1~5㎝, 대전·세종·충남 내륙 1~3㎝, 전북 1~5㎝ 등의 눈이 예보됐다. 제주도 산지엔 3~8㎝의 눈이 내리겠다.

기상청은 안전사고에 유의해달라고 당부했다. 기상청 관계자는 “지난 4일에 짧고 강한 눈이 1시간가량 내렸다면 이번에는 무겁고 습한 눈이 오래 내릴 것”이라며 “빙판길과 도로 살얼음이 우려되는 만큼 교통·보행 안전에 각별히 유의하기 바란다”고 전했다.