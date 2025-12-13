탁구 임종훈-신유빈, 한국 선수 최초로 WTT 파이널스 우승

탁구 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 한국 선수 최초로 월드테이블테니스(WTT) 파이널스 우승을 차지했다.

임종훈-신유빈 조는 13일 오후 10시 홍콩에서 열린 WTT 홍콩 파이널스 2025 결승전에서 왕추친-쑨잉사(중국) 조를 3-0(11-9 11-8 11-6)으로 완파하고 트로피를 거머쥐었다.

한국 선수가 파이널스에서 우승한 건 이번이 최초다.

WTT 파이널스는 그랜드 스매시, 챔피언스, 컨텐더 시리즈 성적을 기준으로 랭킹 포인트 상위자만 출전하는 왕중왕전격 대회다.

남녀 단식 세계랭킹 1위로 구성된 '천적' 왕추친과 쑨잉사 조를 꺾어 의미는 배가 됐다.

임종훈-신유빈 조는 이날 경기 전까지 왕추친-쑨잉사 조를 상대로 6전 전패였으나, 이날 승리를 거두면서 정상에 올랐다.

'혼합복식 세계 랭킹 2위' 임종훈-신유빈 조는 이날 오후 2시30분 진행된 4강에서 '세계 1위' 린스둥-콰이만(중국) 조를 3-1로 꺾는 이변을 연출했다.

왕추친-쑨잉사 조는 4강에서 일본의 마쓰시마 소라-하리모토 미와 조를 게임 점수 3-0으로 완파했으나, 상승세를 탄 임종훈-신유빈 조에 무릎을 꿇었다.

왕추친-쑨잉사 조는 4강에서 쑨잉사가 왼쪽 발목을 다친 악재를 극복하지 못했다.

1게임부터 접전이 펼쳐졌다.

9-9까지 가는 팽팽한 상황이 벌어졌지만, 임종훈의 공격이 통했다. 이어 왕추친이 범실을 범하면서 한국이 리드를 잡았다.

분위기를 탄 임종훈-신유빈 조는 2게임 9-4로 앞서면서 초반 큰 점수 차를 가져갔다.

하지만 왕추친-쑨잉사 조는 쉽게 무너지지 않았다. 9-8까지 추격했다.

흔들릴 법도 했으나 임종훈-신유빈 조는 내리 점수를 가져오면서 2게임서도 웃었다.

3게임 초반에는 3-4로 끌려갔지만, 6-5로 뒤집었다.

그리고 마지막 10-6에서 왕추친의 공격이 테이블을 벗어났고, 경기는 임종훈-신유빈의 우승으로 끝났다.

<뉴시스>