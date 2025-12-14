美뉴욕 백화점서 아기 기저귀 갈던 엄마, 정신질환자에 흉기피습

범행 40대 여성 체포…피해자는 LA에서 온 여행객

미국 뉴욕 맨해튼의 한 백화점 화장실에서 아기 기저귀를 갈던 30대 여성이 정신질환을 앓는 40대 여성에게 흉기 공격을 당하는 사건이 벌어졌다.



13일(현지시간) AP통신과 ABC, 폭스뉴스 등 미 언론에 따르면 지난 11일 오후 맨해튼 헤럴드스퀘어에 있는 메이시스 백화점 7층 화장실에서 생후 10개월 된 딸아이의 기저귀를 갈고 있던 38세 여성이 다른 여성에게 기습적인 흉기 공격을 받았다.

뉴욕 센트럴스퀘어의 메이시스 백화점 앞. AFP=연합뉴스

피해 여성은 등과 팔을 여러 차례 찔렸으나, 심각한 부상은 아닌 상태로 병원에 이송됐고 치료 후 다음 날 퇴원한 것으로 전해졌다. 아기는 다치지 않았다.



사건 당시 화장실 밖에서 기다리고 있던 피해 여성의 남편이 비명을 듣고 화장실로 들어와 가해 여성이 들고 있던 흉기를 빼앗고 경찰이 도착할 때까지 제압했다.



피해 여성과 남편은 모두 로스앤젤레스 카운티 보안관실(LASD) 소속 직원이라고 LASD 측은 밝혔다.



범행을 저지른 여성은 매사추세츠주 출신 43세 케리 어헌으로 신원이 확인됐다.



어헌은 현장에서 체포돼 폭행과 살인미수, 불법 무기 소지, 아동복지 위협 등 혐의로 기소됐다.



검찰 기소장에 따르면 어헌은 사건 당일 아침 1년간 입원했던 맨해튼 정신병원에서 퇴원했다고 경찰에 말했다.



어헌은 자신의 머릿속에서 울리는 목소리가 "누군가를 죽이지 않으면 네가 살해당할 것"이라고 말해 흉기를 구입하고 범행을 준비했다고 진술했다.



그는 과거 매사추세츠주에서 엘리자베스 워런 연방 상원의원을 살해하겠다고 위협하는 글을 소셜미디어에 올린 혐의로 체포된 전력도 있다.



그는 전날 법원에서 보석을 불허하는 구금을 명령받자 판사에게 자신을 다시 정신병원에 보내지 말아 달라고 애원하며 "맨해튼 정신병원은 나를 돕지 못했다"고 말한 것으로 전해졌다.

