“이제 눈 그쳤다고요? 방심하다간…” [오늘날씨]

최저 영하 6도에 강풍까지

일요일인 14일은 충청권·전라권·제주도가 대체로 흐리고 그 밖의 지역에는 구름이 많이 끼다가 오후부터 맑아지겠다.

전날 내린 눈으로 빙판길과 도로 살얼음(블랙아이스), 결빙 등이 나타나는 곳이 있겠으니 교통사고나 낙상사고 등이 일어나지 않도록 각별히 주의해야 한다. 뉴스1 자료사진

기상청에 따르면 지역에 따라서는 전날 시작된 눈·비가 이어지겠다. 동시에 기온이 영하권까지 떨어지며 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많아 다중추돌사고·도로 정체 등 사고 발생 가능성이 있으니, 교통안전에 각별히 유의해야 한다.

이날 지역별 예상 적설량은 △수도권 1~5㎝ △충청권 1~5㎝ △전라권 1~5㎝ △경상권 1㎝ △제주도 3~8㎝ 등이다.

지역별 예상 강수량은 △수도권 5㎜ △충청권 5㎜ △전라권 5㎜ △경상권 5~10㎜ △제주도 5~10㎜다.

기온은 당분간 평년(-9~2도, 최고 2~10도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 아침 최저 기온은 -6~4도, 낮 최고 기온은 1~10도로 예상된다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 -2도 △인천 -2도 △춘천 -5도 △강릉 2도 △대전 -2도 △대구 1도 △전주 -1도 △광주 2도 △부산 4도 △제주 7도다.

최고 기온은 △서울 3도 △인천 3도 △춘천 2도 △강릉 6도 △대전 6도 △대구 7도 △전주 5도 △광주 8도 △부산 9도 △제주 10도가 되겠다.

서쪽 지역에서는 바람이 시속 55㎞ 이상으로 강하게 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.

특히 일부 전남해안에는 강풍특보가 발효됐으며, 이날 새벽부터 충남서해안·전라해안·제주도해안에는 시속 70㎞ 이상의 강풍으로 특보가 발효될 가능성이 있다.

해상에서는 서해와 남해를 중심으로 풍랑특보가 발표됐다. 이날 새벽부터 서해와 동해에서 바람이 차차 강하게 불고 물결이 최대 4m까지 일면서 풍랑특보 발표 가능성이 있겠다.