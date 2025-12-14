‘아담부부’ 가인♥조권, 추억의 ‘우리 사랑하게 됐어요’ 2025버전 발매 확정

지난 9월 조권이 가인의 생일을 축하해줬다. 조권 SNS

오는 17일 가수 가인과 조권이 2009년 발매곡 ‘우리 사랑하게 됐어요’를 2025년 버전으로 새롭게 발매한다. 발매되는 2025버전은 영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’ 컬래버레이션 음원이다.

12월 초 ‘우리 사랑하게됐어요(2025)’ 듀엣 영상을 올린 조권은 8일 게시글을 통해 곡 발매 예정임을 밝혔다.

‘우리 사랑하게 됐어요’ 새 버전 공개 소식에 누리꾼들은 ‘기대된다’, ‘꺄’ 라며 반겼다.

‘우리 사랑하게 됐어요’는 2009년 12월 17일 발매해 곧 선보일 새로운 버전은 정확히 16년 만에 돌아온다. 당시 두 사람은 곡을 통해 가상부부로서 케미를 보여줘 가온 디지털 차트 등 주요 음원 차트에서 1위를 기록하는 등 팬들의 사랑을 받았다.

영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’는 이치조미사키 작가의 동명 소설을 원작으로, 기억상실증을 가진 여학생과 평범한 남학생의 청춘 로맨스 이야기를 담았다.

두 사람은 MBC 가상부부 프로그램 ‘우리결혼했어요’에서 작은 체구의 부부라는 뜻인 ‘아담부부’로 대중에게 사랑을 받았다.

한편 지난 9월 조권은 “생축”이라며 가인과 함께 찍은 사진을 게재하며 프로그램 후에도 끈끈한 두 사람의 관계를 자랑했다.