‘아담부부’ 가인♥조권, 추억의 ‘우리 사랑하게 됐어요’ 2025버전 발매 확정

입력 : 2025-12-14 10:15:49
수정 : 2025-12-14 10:15:49
오세영 온라인 뉴스 기자 comeon@segye.com
지난 9월 조권이 가인의 생일을 축하해줬다. 조권 SNS

오는 17일 가수 가인과 조권이 2009년 발매곡 ‘우리 사랑하게 됐어요’를 2025년 버전으로 새롭게 발매한다. 발매되는 2025버전은 영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’ 컬래버레이션 음원이다.

 

12월 초 ‘우리 사랑하게됐어요(2025)’ 듀엣 영상을 올린 조권은 8일 게시글을 통해 곡 발매 예정임을 밝혔다.

 

‘우리 사랑하게 됐어요’ 새 버전 공개 소식에 누리꾼들은 ‘기대된다’, ‘꺄’ 라며 반겼다.

 

‘우리 사랑하게 됐어요’는 2009년 12월 17일 발매해 곧 선보일 새로운 버전은 정확히 16년 만에 돌아온다. 당시 두 사람은 곡을 통해 가상부부로서 케미를 보여줘 가온 디지털 차트 등 주요 음원 차트에서 1위를 기록하는 등 팬들의 사랑을 받았다.

 

영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’는 이치조미사키 작가의 동명 소설을 원작으로, 기억상실증을 가진 여학생과 평범한 남학생의 청춘 로맨스 이야기를 담았다.

 

두 사람은 MBC 가상부부 프로그램 ‘우리결혼했어요’에서 작은 체구의 부부라는 뜻인 ‘아담부부’로 대중에게 사랑을 받았다.

 

한편 지난 9월 조권은 “생축”이라며 가인과 함께 찍은 사진을 게재하며 프로그램 후에도 끈끈한 두 사람의 관계를 자랑했다.

오세영 기자

