구찌에 루이비통까지… 남해해경에 감사패 전달한 사연은?

구찌와 루이비통 등 세계적인 명품 브랜드들이 남해해양경찰청에 잇따라 감사의 뜻을 표했다.

14일 남해해양경찰청에 따르면 지난 12일 마얀크 베이드 루이비통 아시아·태평양 지식재산권 부문 책임자가 남해해양경찰청을 직접 방문해 수사관들에게 감사패를 전달했다. 앞서 지난 4일엔 구찌사가 남해해경청에 감사의 뜻을 전했다.

지난 12일 마얀크 베이드 루이비통 아시아·태평양 지식재산권 부문 책임자가 남해해양경찰청을 방문해 수사 관계자에게 감사패를 전달했다. 남해해경청 제공

이들 브랜드가 해경에 감사의 뜻을 전한 건 해경이 최근 이들 브랜드 상표를 도용한 이른바 ‘짝퉁’ 밀수·유통 조직을 적발하고, 위조 상품 4000여개를 압수한 때문이다. 대량의 위조 명품을 압수한 것은 이례적이다.

남해해양경찰청은 최근 관세법, 상표법 등 위반 혐의로 40대 A씨 등 4명을 검거하고, A씨를 구속했다.

A씨 등은 지난 2023년부터 올해 5월까지 219회에 걸쳐 7565개의 중국산 위조 명품을 밀수한 뒤 온라인 쇼핑몰에서 판매한 혐의를 받고 있다. 이들은 여러 사람의 명의를 이용해 개인이 신발, 의류를 주문하는 것처럼 위장해 중국에서 만든 위조 명품을 항공 특송 방식으로 국내에 들여왔다. 그러고 대구 등 전국 각지에 마련된 창고에 물품을 보관하다 온라인 쇼핑몰을 통해 판매한 것으로 조사됐다.

이들이 위조한 브랜드는 루이비통, 구찌, 샤넬, 디올, 에르메스, 발렌시아가 등 33개로, 가방과 신발, 의류 등 품목이 다양했다. 이들이 판매한 향수에서는 인체에 유해한 성분이 검출되기도 했다고 해경은 설명했다. 해경은 이들을 검거하는 과정에서 정품가 108억원 상당의 위조 명품 4100개를 압수했다. 압수물은 모두 폐기된다.

마얀크 베이드 루이비통 아시아·태평양 지식재산권 부문 책임자는 “최근 유명상표를 도용한 가품이 범람하면서 상품 가치가 손상되는 등 곤욕을 치르고 있다”면서 “해양경찰의 강력한 단속 활동에 감사하다”고 했다.

명성민 남해해양경찰청 수사과장은 “효율적인 단속을 위해 민관 협력이 필수이다”면서 “브랜드사에서도 관련 정보 제공 등 지식재산권 보호 활동에 적극 동참해 주길 바란다”고 말했다.