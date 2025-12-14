[속보] 백해룡 경정, ‘세관 마약수사 외압 의혹’ 놓고 주말에도 검찰 비판

백해룡 전 영등포경찰서 형사과장(경정). 뉴시스

이른바 ‘세관 마약수사 외압 의혹’과 관련해 백해룡 경정이 주말에도 검찰을 향한 공세를 이어갔다.

서울동부지검 합동수사단에 파견된 백 경정은 14일 자신의 소셜미디어(SNS)에 ‘동부지검 결과 발표문을 본 관세청 직원의 답글 원문’이라는 제목의 글을 게시했다.

해당 글에는 코로나19 팬데믹 시기에도 관세청의 인력 감축이나 조직 개편은 없었고, 마약 단속을 위한 장비 역시 부족하지 않았다는 내용이 담겼다. 이는 동부지검이 지난 12일 사건 당시 국내 입국자에 대한 신체·소지품 검사를 뒷받침할 법적 근거와 장비가 충분하지 않았다고 밝힌 것에 대한 반박으로 해석된다.

백 경정은 전날에도 동부지검의 발표 자료를 SNS에 공유하며 “관세청 대변인을 자처한다. 검역본부도 어쩔 수 없었다며 두둔해준다”고 비판했다.

또 “검찰이 왜곡된 정보로 허위 사실을 유포하며 국민을 속이려 한다”며 “마약게이트 수사 과정은 국민의 알 권리에 해당하는 만큼 공개 수사가 필요하다”고 주장했다.

앞서 백 경정은 지난 10일 현장 검증 조서 초안을 공개하며 검찰을 정면으로 비판했다. 이에 대해 동부지검은 수사 자료 유출은 중대한 사안이라며 경찰에 감찰 등 조치를 요청한 상태다.