[속보] 이학재 인천공항 사장 “책갈피 달러 검색은 공항공사 업무 아냐”

이학재 인천국제공항공사 사장. 연합뉴스

이학재 인천국제공항공사 사장은 최근 이재명 대통령이 업무보고에서 질타한 ‘책갈피 달러 검색 여부’와 관련해 “인천공항을 30년 다닌 직원들도 보안 검색 분야 종사자가 아니면 모르는 내용”이라고 토로했다.

이 사장은 14일 자신의 페이스북을 통해 “이재명 대통령님의 저에 대한 힐난을 지켜보신 지인들에게는 아마도 ‘그만 나오라’는 의도로 읽힌 듯하다”며 “인천공항이 무능한 집단으로 오인될까 싶어 망설이다 글을 올린다”고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난 12일 국토교통부 산하 기관 업무보고에서 이 사장에게 “수만 달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 (책에) 끼워서 (해외로) 나가면 안 걸린다는 데 실제 그러냐”고 물었으나 이 사장이 제대로 답변하지 못하자 “참 말이 길다”, “(불법 반출이) 가능하냐, 하지 않느냐 묻는데 왜 자꾸 옆으로 새느냐”며 공개 질타했다.

이 사장은 “외화밀반출과 관련해 책갈피에 숨긴 100달러짜리 여러 장을 발견할 수 있는가에 대한 질문에 당황했고 실제로 답변하지 못했다”며 “확인한 바에 의하면 인천공항을 30년 다닌 인천공항공사 직원들도 보안 검색 분야 종사자가 아니면 책갈피 달러 검색 여부는 모르는 내용이었다”고 해명했다.

이어 “불법외화반출은 세관의 업무이고 인천공항공사의 검색 업무는 칼, 송곳, 총기류, 라이터, 액체류 등 위해 품목”이라고 설명했다.

이 사장은 “걱정스러운 것은 그 일로 온 세상에 ‘책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다’는 사실이 알려졌다”고 말했다.

그러면서 “이를 방지하기 위해 대통령님께서 해법으로 제시하신 100% 수화물 개장 검색을 하면 공항이 마비될 것”이라며 “세관과 좋은 방안이 있는지를 협의하겠다”고 덧붙였다.

이 사장은 또 이집트 후르가다 공항 입찰과 관련해 “아직 입찰도 안 나온 사업에 대해 수요조사 등을 할 수 없는 사항이고 아직 보고를 못 받았다”며 “입찰 공고가 나오는 대로 예산을 투입해 수요 전망을 비롯, 입찰 준비를 철저히 해 타당성이 있다면 수주할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.