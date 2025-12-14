ARONGDARONG(김다롱·김아롱)의 ‘ECHO:메아리展’ 17일 개막

쌍둥이 화가인 ARONGDARONG(김다롱·김아롱)이 전 세계 분쟁과 남북한 이산가족의 현실을 ‘메아리’와 ‘장애물’의 비유로 풀어낸 전시 ‘메아리, 서로에게 닿기까지’를 17일부터 28일까지 전북 완주군 누에아트홀 제1·2전시실에서 연다.

‘ECHO:메아리展’ 포스터.

이번 전시는 이산가족의 단절을 하나의 ‘장애물’로, 그 너머에 닿고자 하는 간절한 소망을 ‘메아리’로 표현한다. 메아리는 닿지 못한 목소리이자 그리움의 올림으로, 작품을 통해 단절된 현실 속에서도 인간적 연대와 공감의 가능성을 탐구한다. 주말에는 관객 참여 프로그램을 운영한다. 회차 별로 25명 내외 참가자들이 편지 작성 → 종이비행기 날리기 → 강풍기에 의해 되돌아옴 → 소감 기록 후 전시장 벽에 부착한다. 분단과 이산가족의 아픔을 ‘메아리’와 ‘장애물’로 표현한다. 형식은 회화·설치·영상·퍼포먼스를 유기적으로 연결해 관객이 직접 체험하며 주제에 공감하도록 유도한다.

회화 메아리(Echo)는 단절된 교류의 감각을 시각적 기호로 풀어낸다. 화면 중앙의 경계선은 보이지 않는 장벽을 상징하며, 좌우에는 메아리의 음파나 심박수와 같은 패턴을 바느질로 새겨 넣었다. 이는 소통의 시도가 되돌아오는 상황을 은유하며, 뒷면의 연결된 실은 보이지 않는 마음의 연대를 드러낸다. 색채는 계절과 지형을 상징하며, 검은색은 과거 짧았던 만남의 기록을 환기한다. 이를 통해 회화는 단순한 시각적 이미지가 아니라, 시간·공간·감정이 교차하는 다층적 장으로 확장된다.

ARONGDARONG(김다롱·김아롱)의 주요 작품.

설치로 표현한 장애물(Obstacle)은 철지와 자석을 활용한 키네틱 아트로, 알루미늄판 위의 철지들이 기계장치의 움직임에 따라 중앙(분단선)까지 다가가지만 끝내 넘어가지 못하고 되돌아오도록 설정되었다. 이는 전쟁의 흔적이자 이산가족의 현실을 상징하며, 기술자와의 협업을 통해 제작됐다. 반복적으로 시도되지만 좌절되는 움직임은, 만남을 갈망하지만 끝내 좌절되는 이산가족의 현실을 물리적 장치로 구현한다.

2019년 프랑스 디에프에서 촬영된 퍼포먼스 영상 메아리(Echo)는 편지를 쓰고, 종이비행기로 접어 건너편으로 날리지만 되돌아오는 과정을 반복하는 장면으로 시작한다. 이후 종이비행기는 보이지 않는 응어리로 대체되고, 점점 커져 들 수 없는 상태가 된다. 결국 인물은 좌절해 주저앉지만, 끝내 가족을 향한 시선을 놓지 않는다. 이 영상은 2024년 지원을 받아 음악을 삽입하고, 2025년 자막을 추가해 재편집됐다. 영상은 소통의 좌절과 희망의 지속이라는 이중적 감정을 드러내며, 관객에게 그 감정의 진폭을 체험하게 한다.

‘메아리’는 잊혀가는 이산가족의 현실을 다시 드러내고, 관객이 작품을 통해 그들의 고통을 공감하며 다양한 해석을 이어가도록 한다. 이는 단순한 기록이 아니라, 우리가 함께 해결해야 할 과제를 예술적 언어로 환기하는 작업이다. 관객은 작품을 통해 한 번 더 생각하고, 참여적 구조 속에서 개입하며, 각자의 맥락에 따라 새로운 의미를 생성한다. 결국 이 작업은 예술이 사회적 기억을 환기하고, 인간적 연대를 회복하는 장치로 기능한다.

영상 메아리(Echo) 캡처.

ARONGDARONG팀은 쌍둥이 자매로 구성된 듀오 아티스트 그룹이다. 2016년 파리 아트페어와 뉴욕 전시를 계기로 활동을 시작했다. 설치·사진·영상·퍼포먼스를 넘나드는 실험적 작업을 이어오며, 국내외 레지던시와 10회 이상의 개인(듀오)전을 통해 활동 영역을 확장해왔다.