"100% 개장 검색 땐 공항 마비"… 李대통령 공개 질타에 인천공항사장 반박

이학재 인천공항공사 사장은 14일 이재명 대통령이 정부 부처 업무보고에서 책갈피 외화 불법 반출에 대한 조사를 지시한 것과 관련해 "걱정스러운 것은 그 일로 온 세상에 '책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다'는 사실이 알려졌다는 점"이라고 말했다.
특히 이 사장은 이날 페이스북을 통해 "이를 방지하기 위해 대통령님이 해법으로 제시하신 100% 수하물 개장검색을 하면 공항이 마비될 것"이라고 밝혔다.
이어 "제가 확인한 바에 의하면 인천공항을 30년 다닌 인천공항공사 직원들도 보안 검색 분야 종사자가 아니면 책갈피 달러 검색 여부는 모르는 내용이었다"고 덧붙였다.
이 사장은 대통령의 질문에 답변하지 못한 데 대해선 "불법 외화 반출은 세관의 업무이고, 인천공항공사의 검색 업무는 칼, 송곳, 총기류, 라이터, 액체류 등 위해 품목"이라며 "인천공항은 위해물품 검색 과정에서 불법 외화 반출이 발견되면 세관에 인계한다"고 해명했다.
또 이집트 후르가다공항 등 해외 공항 사업과 관련해 "대통령님은 모든 것을 알고 싶으셨겠지만 아직 입찰도 안 나온 사업에 대해 수요 조사 등을 할 수는 없는 사항이고, 저도 아직 보고를 못 받았다"며 "입찰공고가 나오는 대로 예산을 투입하여 수요 전망을 비롯, 입찰 준비를 철저하게 해서 타당성이 있다면 수주할 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 설명했다.
그는 "지난 금요일 이후 주말 동안 수도 없이 많은 지인으로부터 연락을 받았다"며 "이 대통령님의 저에 대한 힐난을 지켜본 지인들에게는 아마도 '그만 나오라'는 의도로 읽힌 듯 하다"고 전했다.
이 대통령은 12일 국토교통부 업무보고에서 이 사장에게 인천공항 외화 반출 문제, 후르가다 공항 입찰 진척도 등을 물었으나 이 사장이 제대로 답변하지 못하자 "참 말이 기십니다" "저보다도 아는 게 없다" "다른 데 가서 노느냐"라고 공개 질책했다.
외화반출을 적발하기위해 100% 수하물 개장 검색을 하는 것과 관련해 한 공항 관계자는 “이를 그대로 검색을 하게 된다면 아마 세계적인 조롱거리가 될 것이다”며 “세계 어떤 공항도 외화밀반출을 찾아 내기 위해 책갈피를 뒤지지 않는다”고 말했다.
이 사장은 새누리당(현 국민의힘)에서 3선을 지낸 중진 의원 출신으로 윤석열 정부 당시 인천공항공사 사장으로 임명됐다. 내년 6월 지방선거에서 야권 인천시장 후보군으로 거론된다.