대통령실, 李 ‘환단고기’ 언급에 “주장 동의하거나 연구·검토 지시한 것 아냐”

이재명 대통령이 부처 업무보고를 받는 과정에서 ‘환단고기(桓檀古記)’ 관련 언급을 내놓은 데 대해 야권에서 비판을 쏟아내자 대통령실이 “관련 연구·검토를 지시한 것은 아니다”며 진화에 나섰다.

김남준 대변인이 14일 서울 용산 대통령실에서 이재명 대통령의 1~2일 차 정부 부처 업무보고 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

김남준 대통령실 대변인은 14일 언론 공지를 통해 “동북아역사재단 업무보고 과정에서 있었던 대통령의 환단고기 관련 발언은 이 주장에 동의하거나 이에 대한 연구나 검토를 지시한 것이 아니다”고 밝혔다.

이 대통령은 지난 12일 업무보고를 받는 과정에서 박지향 동북아역사재단 이사장에게 “역사 교육 관련해서, ‘환빠’(환단고기 추종자) 논쟁이 있죠?”라며 “고대 역사 부분에 대한 연구를 놓고 다툼이 벌어지는 것”이라고 언급했다. 이에 박 이사장은 “(환빠) 그분들보다는 전문 연구자들의 이론·주장이 훨씬 더 설득력 있다”며 환단고기를 인정하지 않는다는 취지로 답했고, 이 대통령은 “결국 역사를 어떤 시각에서, 어떤 입장에서 볼 것이냐에서 근본적인 입장 차이가 있는 것 같다”고 말했다.

환단고기는 1911년 계연수라는 인물이 썼다고 알려진 상고사(上古史) 서적이다. 한민족의 영토가 시베리아와 중국 본토에 이르며 사실상 유라시아를 지배했었다는 내용이 담겼다.

이준석 개혁신당 대표는 이 대통령의 발언을 두고 “부정선거를 믿는 대통령 다음이 환단고기를 믿는 대통령이라니 대한민국이 걱정된다”며 공세에 나섰다. 한동훈 전 국민의힘 대표도 “(이 대통령이) 이미 위서로 결론이 모아진 환단고기의 진위에 대해 마치 아직도 의미 있는 논쟁이 계속되고 있는 것처럼 공식 석상에서 말했다”며 비판했다.

김 대변인은 이날 브리핑에서 이 대통령의 환단고기 언급 관련 질문에 “역사를 어떤 시각과 입장에서 볼 것인지가 중요하고, 그 가운데 근본적인 입장차가 발생한다는 것이 대통령의 결론이었다”며 “역사관을 어떤 시각과 입장에서 연구하고 수립하고 있는지, 제대로 된 역사관이 연구가 돼서 지금 확립돼 있는지 등을 묻는 질문”이라고 설명했다.

또 김 대변인은 “(역사학계에서 환단고기 관련) 논란들이 실제로 벌어지고 있는 것에 대해 (재단이) 인지하고 있느냐는 측면에서 (이 대통령의 질문을) 바라봐야 할 것”이라며 “(논란이) 분명히 존재하고 있음에도 그런 것들은 그냥 존재할 뿐 우리가 언급하지 않는 것이 바람직하다고 하면서 회피하는 것이 바람직한 것이냐. 그렇지는 않다고 보는 것”이라고 답했다. 김 대변인은 이어 “지금 벌어지고 있는 논란이 있다면 그에 대해서도 분명하게 짚고 넘어가야 하고, 특히 역사관을 연구하는 곳이라면 그에 대한 명확한 자신들의 입장이 있어야 맞다고 보는 것”이라고 했다.

환단고기 관련 언급이 논란이 될 수 있다는 것을 예상을 하고도 왜 발언을 했느냐는 비판을 두고선 김 대변인은 “그 문제를 짚고 넘어가는 것이 바람직하지 그것을 회피하는 방식이 문제를 해결하는 방식은 아니다는 차원에서 바라봐주면 좋을 것 같다”며 “지금까지 대통령은 문제를 회피하는 방식으로 어떤 특정 사안들을 해결해 온 분은 아니라고 대변인으로서 말씀드리고 싶다”고 말했다.