中 ‘한일령’에… K팝 업계까지 ‘불똥’

르세라핌, 中 팬 사인회 취소 등

日 멤버 포함 그룹들 잇단 영향

중국의 ‘한일령’(限日令·일본 대중문화 콘텐츠 유입 제한) 움직임이 ‘K팝 업계’에 불똥이 튀고 있다.



14일 가요계에 따르면 일본인 멤버가 포함된 K팝 그룹의 중국 현지 행사가 취소되거나 일본인 멤버가 배제되는 사례가 발생하고 있다.



걸그룹 르세라핌(사진)은 이날 중국 상하이에서 열 예정이던 첫 번째 싱글 ‘스파게티’(SPAGHETTI) 팬 사인회를 취소했다. 행사를 주최한 메이크스타는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “불가항력으로 인하여 여러 유관 부서와의 신중한 논의 끝에 부득이하게 취소를 결정했다”며 “이벤트 취소에 따른 추가 보상 방안은 현재 유관 부서와 확인 중이다. 본 이벤트를 취소한 점에 대해 안타깝게 생각하며, 오랜 시간 기다려 주신 팬 여러분께 진심으로 사과드린다”고 알렸다.



구체적인 행사 취소 사유를 밝히지는 않았지만 최근 격해지는 중·일 갈등이 일본인 멤버가 포함된 르세라핌 행사에 영향을 끼쳤다는 추측이 나온다. 르세라핌은 멤버 다섯 명 중 사쿠라·카즈하 두 멤버가 일본인이다.



중국에서는 ‘한한령’(한류 제한령)으로 K팝 가수의 중국 현지 대규모 공연은 열리지 않았지만, 노래 무대가 없는 소규모 팬 미팅은 가능했다. 그러나 최근 ‘한한령’ 완화 분위기에 국내 가요계 기대감이 높아진 상황에서 또다시 ‘한일령’으로 인해 일본인 멤버가 포함된 팀의 팬미팅, 팬 사인회에도 차질을 빚는 경우가 이어지면서 가요계는 상황을 예의주시하고 있다.



앞서 그룹 클로즈유어아이즈는 지난 6일 중국 항저우에서 팬 미팅을 진행했지만, 일본인 멤버 켄신은 행사에서 빠진 바 있다.