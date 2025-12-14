[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 15일 (월요일) 오늘 '이 띠'는 빨간 옷 입으면 여친과 싸운다

96년생 쓸데없는 자기과시는 위상을 추락시킨다. 84년생 자신의 능력에 맞게 일하라. 72년생 적색의복을 입고 이성만나면 다툼이 생김. 60년생 점차 상승기운의 운세다. 48년생 관망자세를 취하는 것이 좋다. 36년생 무엇이 과욕인가 판단을 잘하자.

97년생 이론과 실제의 차이로 일의 속도가 더디다. 85년생 작은 것부터 일일이 챙기는 것이 좋다. 73년생 반복되는 업무는 역할분담이 요구된다. 61년생 책임과약속을 중히하자. 49년생 힘들 때는 동지들과 상의하자. 37년생 법적인 문제가 발생한다.

98년생 필요한 것은 그냥 받아들이는 게 좋다. 86년생 현실에 만족할 줄 알아라. 74년생 지금은 때가 이르니 조금 더 기다리자. 62년생 얄팍한 술책은 길게 못간다. 50년생 정답을 찾는 일에 집중하자. 38년생 용기 잃지 말고 어깨를 펼치자.

99년생 무리수를 두지 말고 제자리에 멈추어라. 87년생 급한 일로 중요한 약속이 취소된다. 75년생 오락이나 증권은 손실이 크다. 63년생 부동산에 좋은 기회가 온다. 51년생 일에 게으른 사람은 퇴직를 당한다. 39년생 주위사람들을 존중하고 배려하자.

00년생 한번으로 끝낼 일은 신중을 기해라. 88년생 일의 결과가 서서히 나타난다. 76년생 과거의 틀에만 얽매이지 말자. 64년생 내게 의미 없는 일은 보류하자. 52년생 서남방에서 거래가 형성된다. 40년생 자기 실속만 차리지 말자. 28년생 마음이 심란하지만 길함이 있는 법이다.

01년생 타인과의 기술 제휴가 요구된다. 89년생 어려운 일도 쉽게 풀리니 걱정 마라. 77년생 약속장소에 나가면 정보를 얻는다. 65년생 악성루머가 난무하더라도 개의치 말자. 53년생 사람에게 손재를 당할 수 있다. 41년생 기쁨과 긍지를 가질 수 있도록 하자. 29년생 향락에 만족하면 명예에 손상을 가져온다.

02년생 건강과 스트레스에 신경쓰자. 90년생 생각지 않은 일로 마음 상할 수 있다. 78년생 해야할 일을 미루지 말자. 66년생 길을 나서면 얻는 것이 많다. 54년생 자신의 모습을 감추는 것이 유익한 운이다. 42년생 집안에서 일어나는 일은 말하지 말자. 30년생 대범하게 임하는 사람이 나타난다.

03년생 장기적으로 계획을 세워나가자. 91년생 매듭을 짓는 것도 좋은 방법임. 79년생 동북방에서 이익이 있는 운세다. 67년생 심사숙고한 끝에 일을 결정하자. 55년생 현실을 존중하는 것이 현명한 사람이다. 43년생 건강에 신경 쓸 운이다. 31년생 가만히 있으면 중간은 간다.

04년생 가족간에 소소한 갈등이 온다. 92년생 절친한 지인과의 믿음을 소중히 아껴라. 80년생 자기 정체성과 진로에 대한 고민이 생긴다. 68년생 서남방에 일은 잠시 보류하자. 56년생 신규사업은 시작부터 힘들어진다. 44년생 지금은 남의 일에 관여하지 말자. 32년생 상대방을 먼저 생각하는 여유를 가져라.

05년생 다가온 현실을 그대로 인정하라. 93년생 생각의 전환이 절실히 필요할 때이다. 81년생 처음이 힘들지 막상 시작하고 보면 쉽다. 69년생 아랫사람에게 손해볼 수 있다. 57년생 신규사업을 시작할 시기다. 45년생 과거 잘나가던 시절이 생각나는구나. 33년생 식구가 늘어날 수 있는 즐거운 날이다.

06년생 자기의 적성에 알맞는 일을 하자. 94년생 무엇을 주고받을 것이지 생각하지 마라. 82년생 이성간에 약간의 마찰이 발생한다. 70년생 충동구매 삼가하고 싼것이 비지떡이다. 58년생 공짜는 없다 조심하자. 46년생 일에 착수한다면 무리 없이 진행된다. 34년생 일이 발생하면 놀라움이 더해진다.

95년생 수족을 무리하게 사용하면 좋지 않다. 83년생 동남방에서 이성의 친구가 나타난다. 71년생 새로운 아이디어가 창출하는 운이다. 59년생 무분별하게 일하지 말고 가려서 하자. 47년생 힘들게 얻은 것일수록 가치가 크다. 35년생 뜻밖의 장애로 일이 더디어질 수 있다.

