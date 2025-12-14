혜리, '환승연애' 관련 질문에 "공감하는 것 아냐. 안 나간다" 냉정한 반응

유튜브 '혜리' 캡처

가수 겸 배우 혜리가 TVING 연애 예능 프로그램 '환승연애'와 관련한 질문들에 냉담한 반응을 보였다.

지난 12일 유튜브 채널 '혜리'에는 '환승연애를 보는 두 가지 방법'이라는 제목의 영상이 게시됐다.

이날 혜리는 배우 박경혜와 '환승연애'를 함께 시청하며 다양한 예시를 들며 대화를 나눴다.

'만약에 당신이 환승연애에 나갔다면?'이라는 주제에 대해서 박경혜는 "5년 동안 만난 여자친구랑 환승연애에 나갔는데 다른 남자랑 데이트하고 너를 모르는 사람 취급한다면 어떨 것 같냐"는 질문을 던졌다.

이어 박경혜는 "'나였으면 저렇게 했겠다' 하는 생각 안하냐"고 묻자 혜리는 "절대 안하지 내가 아닌데"라고 답했다.

또 혜리는 프로그램을 보면서 설레하거나 격하게 반응하지 않는다는 말에 박경혜는 "그럼 프로그램을 왜 보냐. 그걸 보면서 네가 도파민이 왜 생기냐"고 의아해했다.

이에 혜리는 "나는 그냥 재밌다. 공감이 돼서 재밌다기보다 저 상황이 재밌고 신기하다. 관찰자로 보는 느낌이니까"라고 설명했다.

또 '당신의 X는 당신을 선택하지 않았다'는 문자가 왔을때 박경혜는 "완전 청천벽력, 어떻게 그럴 수 있지?"라고 말하는 반면, 혜리는 "왜 선택 안 했지? 마음 있는데 일부러 안한건가?"라고 단순하면서 추리하는 듯한 답변으로 상반된 반응을 보였다.

한편, 혜리는 tvN 드라마 '응답하라 1988'에 함께 출연했던 배우 류준열과 2017년 8월 연애 사실을 공개하며 공개 연애를 이어오다 2023년 11월 결별 소식을 전했다.

그러다 지난 해 3월 류준열과 배우 한소희의 열애설이 불거졌고 혜리가 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "재밌네"라는 의미심장한 글을 올리며 류준열의 환승연애 의혹이 불거진 바 있다.