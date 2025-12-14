AI 훈풍에… 반도체·디스플레이 ‘맑음’ 석화·철강·건설 ‘흐림’

상의 ‘2026년 산업기상도’ 발표

글로벌 빅테크 기업 AI 투자 확대

韓 ‘R.E.D’ 업종 성장 두드러질 듯

中 저가공세·트럼프發 관세 압박

이중고의 전통산업 어려움 지속

“정부 규제 혁신 등 뒷받침 기대”

글로벌 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 투자 확대에 힘입어 2026년에 반도체(DRAM)·배터리 에너지저장장치(ESS)·디스플레이(Display) 등 한국 ‘R.E.D’ 업종의 성장이 두드러질 것이란 분석이 나왔다. 중국 저가 공세와 각국 관세 압박 등 이중고에 시달리는 철강·석유화학·기계 분야의 어려움은 계속될 전망이다.



14일 대한상공회의소가 11개 업종별 협회와 함께 분석한 ‘2026년 산업기상도’ 조사 결과에 따르면 반도체·디스플레이는 ‘맑음’, 배터리·바이오·자동차·조선·섬유패션은 ‘대체로 맑음’, 기계·석유화학·철강·건설은 ‘흐림’으로 전망됐다.



‘슈퍼 사이클’에 올라탄 반도체의 경우 올해 수출이 전년 대비 16.3% 성장한 1659억달러를 기록, 내년에도 9.1% 성장할 것으로 관측됐다. 빅테크 기업들의 AI 인프라 구축 경쟁으로 고대역폭메모리(HBM) 등 D램 수요가 확대되며 성장을 견인할 것이란 분석이다. 대한상의는 “마이크로소프트와 아마존, 알파벳 등 주요 빅테크 기업의 투자규모가 내년에 1000억달러로 예상되는데 그다음 해에는 지수함수식으로 (투자규모가) 증가할 것”이라고 말했다.



디스플레이도 AI 전자기기 성능이 상향 평준화되고 전력효율이 높은 유기발광다이오드(OLED) 패널 수요가 늘며 내년 수출이 올해 대비 3.9% 증가한 176억7000만달러에 이를 전망이다. 한국디스플레이협회는 내년 자동차용 디스플레이 OLED 출하량이 83.3%, XR(확장현실)용 OLED 출하량은 238.5% 증가할 것으로 내다봤다.

또 하나의 AI 후방산업인 배터리도 전기차에 이어 ESS 시장이 새롭게 열리며 올해보다 2.9% 수출이 확대될 것으로 보인다. 현대차, 기아, BMW 등은 내년에 K배터리를 탑재한 모델을 집중 출시할 예정이다. ‘전기 먹는 하마’로 평가되는 각 기업의 AI데이터센터가 늘수록 보조장치인 배터리 수요도 늘어날 가능성이 높아진다. 다만 미국발 첨단제조세액공제(AMPC) 수혜 축소와 중국산 배터리 시장점유율 확대는 위협 요인으로 꼽힌다.



바이오도 의약품 위탁개발생산(CDMO)의 대규모 설비 가동이 본격화되고 미국 생물보안법에 따른 반사이익이 맞물리면서 내년 호황이 기대된다.



자동차의 경우 내년 생산은 올해 대비 1.2% 증가한 413만대, 수출은 1.1% 증가한 275만대가 예상된다. 조선도 고부가가치 선종인 컨테이너선과 액화천연가스(LNG)선 수주 확대가 지속되며 내년 수출은 339억2000만달러에 이를 것으로 보인다. 올해보다 8.6% 많은 수치다. 다만 국제해사기구(IMO)의 온실가스 배출 감축 조치가 연기됨에 따라 친환경 연료추진 선박 수요가 불확실해진 건 마이너스 요인으로 꼽힌다.



한국 경제의 약한 고리가 된 석유화학·철강·기계산업의 어려움은 지속될 전망이다. 중국발 공급과잉과 저유가에 따른 석유화학 원재료 가격 하락에 시달리는 석유화학 업종은 내년 수출이 올해 대비 6.1%, 철강은 2.1%, 기계산업은 3.7% 감소할 것으로 분석됐다.



이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “내년에도 중국의 제조업 경쟁력은 하루가 다르게 상승할 것으로 보여 국내 전 업종이 긴장하고 있다”며 “AI를 중심으로 한 기업의 공격적인 실험이 지속되는 한 해가 되려면 정부의 파격적인 규제혁신 실험과 인센티브 체계 마련이 중요하다”고 강조했다.